شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إطلاق Apple Pay فى كوريا الجنوبية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنظم المالي في كوريا الجنوبية إن شركات بطاقات الائتمان المحلية يمكنها تقديم Apple Pay، وهي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول التي طال انتظارها لشركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، طالما أنها اتبعت الإجراءات ذات الصلة.

وكانت هناك تقارير منذ شهور تفيد بأن شركة Hyundai Card، وهي وحدة بطاقات ائتمان محلية تجري محادثات مع أبل بشأن إطلاق Apple Pay الذي يسمح للعملاء بإجراء عمليات الدفع باستخدام أجهزة أيفون وأجهزة أبل الأخرى.

وتوقع مراقبو السوق في البداية إطلاق الخدمة في أواخر العام الماضي، وبحسب ما ورد راجعت السلطات المالية ما إذا كانت خدمة Apple Pay تتعارض مع اللوائح والقوانين المحلية، وقالت لجنة الخدمات المالية (FSC) في بيان: "بعد أخذ القواعد واللوائح ذات الصلة في الاعتبار وتفسيراتها ، نؤكد أن شركات بطاقات الائتمان يمكنها الدفع من أجل تقديم خدمة Apple Pay لأنها امتثلت للإجراءات اللازمة".

وشددت لجنة الخدمات المالية (FSC) على أن شركات بطاقات الائتمان يجب ألا تحول الرسوم الناشئة عن استخدام Apple Pay للعملاء أو المتاجر ، بينما دعت إلى اتخاذ تدابير لضمان حماية العملاء من مخاطر مثل سرقة المعلومات الشخصية.

ويقول الخبراء أنه يمكن إطلاق Apple Pay في منتصف النصف الأول، ولم يكن Apple Pay متاحًا للعملاء المحليين ويرجع ذلك جزئيًا إلى الهيمنة القوية للهواتف الذكية من شركة Samsung Electronics ونقص البنية التحتية التكنولوجية لنظام الاتصال قريب المدى (NFC)، وهو بروتوكول لاسلكي قصير المدى تستخدمه الخدمة، ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق Apple Pay إلى تعزيز المنافسة في سوق الدفع عبر الهاتف المحمول المحلي، الذي يهيمن عليه حاليًا Samsung Pay استنادًا إلى تقنية الإرسال الآمن المغناطيسي (MST).

فيما أعربت لجنة الخدمات المالية عن أملها في أن يؤدي تقديم Apple Pay إلى تعزيز الراحة للعملاء وتعزيز تطوير خدمات الدفع الجديدة بناءً على تقنية NFC في المستقبل.