شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاض أمريكى يؤيد استحواذ Meta على شركة الواقع الافتراضى Within.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قاضٍ أمريكي حكمًا ينفي طلب لجنة التجارة الفيدرالية بمنع شركة Meta Platforms من شراء صانع محتوى الواقع الافتراضي Within Unlimited، رافضًا مخاوف المنظم من أن الصفقة ستقلل المنافسة في سوق جديدة.

وبحسب موقع TOI الهند، فنُظر إلى تجربة ديسمبر لتقرير ما إذا كان بإمكان Meta المضي قدمًا في الصفقة الصغيرة نسبيًا على أنها اختبار لعرض FTC لتفادي ما تراه تكرارًا لاستحواذ الشركة على منافسين محتملين صغيرين قادمًا للسيطرة على السوق، هذه المرة في أسواق الواقع الافتراضي والواقع المعزز الوليدة.

وصدر الحكم في شكل مغلق في وقت سابق هذا الأسبوع، وقال متحدث باسم Meta إن مالك فيس بوك وانستجرام "مسرور لأن المحكمة رفضت طلب FTC بمنع استحواذنا على Within"، وقال المتحدث في بيان "نتطلع إلى إغلاق الصفقة قريبا".

وقال القاضي إدوارد دافيلا من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إن لجنة التجارة الفيدرالية قد فشلت في إظهار أن Meta كانت ستدخل السوق لإنشاء محتوى مخصص للياقة البدنية إذا لم تتمكن من شراء Within، وكتب القاضي: "على الرغم من أن Meta تفتخر بموارد مالية وهندسية كبيرة للواقع الافتراضي ، إلا أنها لم تمتلك القدرات الفريدة لتطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي، وتحديداً إنشاء محتوى اللياقة البدنية ومرافق إنتاج الاستوديو".

ويعتبر هذا القرار بمثابة أخبار جيدة لرئيس ومؤسس Meta، مارك زوكربيرج، الذي دافع عن الاستحواذ في شهادة في ديسمبر، بحجة أن شركته كانت تساعد في بناء صناعة الواقع الافتراضي وليس الهيمنة عليها، وشهد زوكربيرج في محكمة اتحادية في سان خوسيه، كاليفورنيا، أن امتلاك "ضمن" "لم يكن أمرًا بالغ الأهمية" لطموحات ميتا وأنه "كان أقل أهمية من امتلاكنا للتجارب من وجودها".

ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد ميتا في يوليو لإيقاف صفقة إن، وطلبت من القاضي إصدار أمر قضائي أولي، قائلة إن "حملة Meta لقهر VR" بدأت في عام 2014 عندما استحوذت على Oculus، الشركة المصنعة لسماعات الرأس VR.