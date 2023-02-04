شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نسخًا محدثة من AirPods Max وHomePod mini فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لتحديث AirPods Max وHomePod mini، وهما اثنان من منتجاتها الصوتية التي تم إطلاقها في عام 2020، وذلك بحسب أحد المحللين، ومع ذلك ، يعتقد المحللون أن هذين الأمرين قد لا يأتي قبل أواخر عام 2024.

وفي تغريدة ، اقترح المحلل Ming-Chi Kuo أن أبل تخطط لتحديث اثنين من منتجاتها الصوتية - AirPods Max و HomePod mini، ووفقًا للمحلل، سيبدأ الإنتاج الضخم من الجيل الثاني من AirPods Max و HomePod mini في النصف الثاني من عام 2024، مضيفًا أن هذين الجهازين قد يظهران لأول مرة بين النصف الثاني من عام 2024 والنصف الأول من عام 2025.

أما الجديد الذي يأتي معهم فلا يزال سرا، ولكن ، مما رأيناه مؤخرًا ، قد يكون هناك تغيير كبير في التصميم مع هذين النوعين نظرًا لأن HomePod لا يزال يشبه التصميم الأصلي ، ويقال أيضًا أن الجيل الثاني من AirPods Max له نفس التصميم مثل الأول ، ولكن ربما تأتي بألوان جديدة.

HomePod mini يحصل على ميزة جديدة إنها المرة الأولى التي نسمع فيها شيئًا عن جهاز HomePod mini جديد، وحتى الآن ، لم يكن هناك حديث عن تحديث HomePod mini.

فيما أضافت أبل ميزة جديدة واحدة إلى HomePod mini الأصلي ، والذي أدى بشكل أساسي إلى فتح مستشعر درجة الحرارة والرطوبة عليه، وكانت الميزة موجودة منذ إنشائها ولكن تم تنشيطها مؤخرًا بتحديث البرنامج.

وفي نفس التغريدة ، تحدث Kuo أيضًا عن AirPods جديدة ميسورة التكلفة ، والتي يمكن أن تظهر لأول مرة في نفس الوقت تقريبًا، كما أننا لا نعرف الكثير عنها ، باستثناء أنه يمكن تسميتها "AirPods Lite" ، وقد تكلفتها 99 دولارًا.

ولدى أبل أيضًا شاشة ذكية تشبه iPad قيد التطوير ، وجهاز أبل TV جديد ، وجهاز يمكن أن يكون نوعًا من مجموعة HomePod و أبل TV، ويعتقد Mark Gurman من Bloomberg أن الشاشة الذكية وجهاز أبل TV الجديد يمكن إطلاقهما العام المقبل ، أي 2024 ، ولكن لا توجد أي معلومات حول موعد طرح HomePod و أبل TV.