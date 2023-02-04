شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة ChatGPT Plus الجديدة؟ وكيف تختلف عن الإصدار السابق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن روبوت الدردشة الشهير ChatGPT مملوك لشركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت، والذى حقق شهرة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الشركة في النهاية إلى طرح نسخة جديدة من الخدمة تعرف بـChatGPT Plus وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عنها كما يلى:

أعلنت OpenAI المدعومة من مايكروسوفت مؤخرًا عن اشتراك شهري بقيمة 20 دولارًا فى ChatGPT، وفي البداية، تم إطلاق هذه الخدمة القائمة على الاشتراك فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة، وتدعي النسخة المدفوعة من ChatGPT أنها توفر خدمة أكثر استقرارًا وأسرع، وعلاوة على ذلك ، ستتاح للمستخدمين المدفوعين أيضًا الفرصة ليصبحوا أول من يجرب ميزات جديدة.

ما هي ChatGPT Plus وعلى الرغم من أن الأشخاص سيظلون قادرين على استخدام chatbot مجانًا، إلا أن هناك بعض الامتيازات التي تأتي مع خطة ChatGPT Plus، و قالت شركة OpenAI إن المشتركين سيكون لديهم وصول عام إلى برنامج الدردشة الآلي، حتى في أوقات الذروة، سيحصلون أيضًا على أوقات استجابة أسرع من ChatGPT، إلى جانب أولوية الوصول إلى الترقيات والميزات الجديدة حسبما نقلت Engadget.

وقالت شركة OpenAI إن الخطة المميزة ستساعد في إبقاء ChatGPT مجانيًا ليستخدمه أي شخص، و بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستكشف اشتراكات أرخص، بالإضافة إلى خطط الأعمال وحزم البيانات لزيادة التوفر.

استثمار مايكروسوفت في OpenAIفي الشهر الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن استثمار آخر بمليارات الدولارات في OpenAI، حيث تم الاستثمار في شكل نقود ومساعدة في الحوسبة السحابية، وأطلقت مايكروسوفت أيضًا إصدارًا متميزًا من نظامها الأساسي Teams المدعوم من ChatGPT، يوفر هذا النظام الأساسي ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملاحظات الاجتماع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والمزيد، تقوم الأداة أيضًا بتقسيم ملخصات الاجتماعات إلى أقسام تستند إلى محضر الاجتماع.