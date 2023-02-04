شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول تعليق من إيلون ماسك بعد البراءة من تهمة الاحتيال: شكرًا لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إيلون ماسك على قرار هيئة المحلفين في محكمة بسان فرانسيسكو بتبرئته من تهمة الاحتيال المنسوبة إليه من مستثمرين في تسلا، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "حمدًا لله.. لقد غلبت حكمة الناس".

وأضاف أنه يقدر عميقًا قرار هيئة المحلفين الإجماع في القضية.

وحصل الملياردير الأميركى، إيلون ماسك، على حكم البراءة من تهمة التلاعب التى رفعها عليها عدد من المساهمين في شركة "تيسلا" لصناعة السيارات التى يتولى إدارتها.

وكان عدد من المساهمين في "تيسلا" قد رفعوا دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، يتهمونه فيها بأنه عمد إلى تضليلهم في تغريدة نشرها عام 2018.

وفي حال وجدت هيئة المحلفين أن ماسك مذنب فيما هو موجه إليه، كان سيدفع تعويضات بقيمة مليارات الدولارات.

واستغرق الأمر من هيئة المحلفين المكونة من 9 أشخاص أقل من ساعتين مساء الجمعة، للوصول إلى قناعة أن ماسك لم يخدع المستثمرين.

وغرّد ماسك حينها بأنه سيجعل من شركة "تيسلا" خاصة بعدما حصل على تمويل سيخصص 240 دولارا لكل سهم، أي أنه سيغير طبيعتها المساهمة العامة، بما يلغي طرح أسهمها في البورصة.

وأحدثت هذه التغريدة اضطرابا في الأسواق، إذ ارتفعت الأسهم لنحو 10 أيام، قبل أن تبدأ في الهبوط، بعد تخلى ماسك عن الصفقة.