شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتجه لإطلاق سماعة رأس رغم خسائر بالمليارات فى وحدة الواقع الافتراضى والمعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا ومديرها التنفيذي، إن الشركة الأم لفيس بوك ستطلق سماعة رأس المستهلك من الجيل التالي "في وقت لاحق من هذا العام" وستتميز بتقنية أفضل للواقع المختلط (MR).

يأتي هذا التطوير في الوقت الذي أعلنت فيه ميتا أن قسم Reality Labs قد خسر 13.7 مليار دولار في الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) في عام 2022.

وأضاف زوكربيرج "في وقت لاحق من هذا العام سنطلق سماعات رأس المستهلك من الجيل التالي، والتي ستحتوي أيضًا على Meta Reality، وأتوقع أن يؤدي هذا إلى إنشاء هذه التقنية كخط أساس لجميع سماعات الرأس في المستقبل، بالنسبة لنظارات الواقع المعزز (AR) أيضًا".

قال الرئيس التنفيذي إن النظام البيئي ميتا Reality جديد نسبيًا، لكنه سينمو كثيرًا في السنوات القليلة المقبلة، مضيفًا أن هناك الآن أكثر من 200 تطبيق على أجهزة VR التابعة للشركة والتي حققت أكثر من مليون دولار من العائدات .

خسرت Meta Reality Labs 13.7 مليار دولار في عام 2022.

قالت الشركة إن Reality Labs، وحدتها التي تنتج أجهزة وبرامج الواقع الافتراضي والواقع المعزز، خسرت 13.7 مليار دولار من الخسائر التشغيلية في عام 2022. وتتجاوز الخسائر 10.2 مليار دولار التي خسرتها في عام 2021.

الشركات التي اشترتها ميتا في عام 2022

تلقت الشركة الأم لـ "فيسبوك" في وقت سابق من هذا الأسبوع الإشارة الخضراء من محكمة أمريكية لإكمال شرائها لبدء تشغيل الواقع الافتراضي داخل Unlimited .

تم حظر الصفقة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بدعوى أنه مع الاستحواذ ، ستحتكر Meta بشكل غير قانوني صناعة VR.

استحوذت ميتا في يناير على Gary Sharp Innovations، وهي شركة ناشئة في مجال البصريات مقرها كولورادو لمساعدتها في بناء سماعات رأس VR بالإضافة إلى نظارات الواقع المعزز.

كذلك استحوذت في ديسمبر الماضى على شركة Luxexcel، وهي شركة تصنع عدسات طبية للطباعة ثلاثية الأبعاد للنظارات الذكية.

اشترت BigBox VR في يونيو 2022، الشركة المصنعة لـ Population: One، وفي أبريل أكملت شراء Downpour Interactive، الاستوديو الذي يقف وراء لعبة VR Onward.