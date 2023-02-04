شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرًا جديدًا للاتصالات والأرصاد الجوية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد يستخدم لخدمات الاتصالات والأرصاد الجوية، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة أنه "تم تثبيت صاروخ Proton-M مع القمر الرابع من أقمار Electro-L على منصة الإطلاق في الموقع 81 بقاعدة بايكونور الفضائية، استعدادا لإرسال هذا القمر إلى مدارات الأرض قريبًا".

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "إن من المخطط له أن يطلق القمر إلى الفضاء في 5 فبراير الجاري، تمام الساعة 12:12 بتوقيت موسكو".

وأشار البيان إلى أن أقمار "Electro-L" الروسية يمكن الاعتماد عليها في الحصول على صور متعددة الأطياف للغيوم وسطح الأرض، والحصول على بيانات للأرصاد الجوية، والحصول على بيانات للأبحاث الجيولوجية، كما يمكن استخدامها لتأمين خدمات الاتصالات اللاسلكية، ومراقبة الحرائق والكوارث الطبيعية.

وكانت روسيا قد أطلقت أول أقمار مجموعة "Electro-L" من قاعدة "بايكونور" عام 2011، وعام 2015 أطلق القمر الثاني، وأطلقت ثالث قمر من هذه الأقمار العام الماضي.