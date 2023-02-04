شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تمتلك الآن أكثر من 935 مليون اشتراك مدفوع والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "كوك" :"أخيرًا، لدى أبل الآن أكثر من 935 مليون اشتراك مدفوع"، وقد ارتفع عدد المشتركين المدفوعين إلى أكثر من 150 مليونًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها، وحوالي أربعة أضعاف ما كان لدى أبل قبل خمس سنوات فقط.
كذلك فإن أبل Pay متاح الآن لملايين التجار في ما يقرب من 70 دولة ومنطقة، ويرجع النمو المستمر في القاعدة المركبة إلى المستويات القوية للغاية لرضا العملاء وولائهم وعدد كبير من العملاء الجدد على المنتجات ، وفقًا للشركة.
وقال لوكا مايستري ، المدير المالي لشركة أبل: "لقد وصلنا إلى سجلات إيرادات الخدمات على الإطلاق في الأمريكتين وأوروبا وبقية آسيا والمحيط الهادئ وسجلنا ربع ديسمبر في الصين الكبرى"، وقال: "لقد وضعنا أيضًا سجلات في العديد من فئات الخدمات ، بما في ذلك سجلات الإيرادات لجميع الأوقات للخدمات السحابية وخدمات الدفع والموسيقى وسجلات ربع شهر ديسمبر لمتجر App Store و أبلCare".