شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستضيف مؤتمرا للذكاء الاصطناعى 8 فبراير.. هل تطلق منافس ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، عن خطط الشركة لإطلاق منافس ChatGPT خلال مكالمة أرباح الربع الرابع، حيث أكد بيتشاي أن جوجل تقوم بإعداد روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي (AI) الخاص بها منذ أوائل عام 2022 ولديها "خطط كبيرة" من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر أيضًا أن الذكاء الاصطناعي من جوجل سيسمح للمستخدمين "بالتفاعل المباشر" مع "أحدث وأقوى نماذجها اللغوية كمرافق للبحث"، ولعل واحدة من الأدوات الأولى التي من المتوقع أن يتم طرحها لعامة الناس ستكون روبوت الدردشة AI من جوجل LaMDA.

حيث ظلت هذه الأداة مقتصرة على مهندسي جوجل ومختبري الإصدارات التجريبية، والآن ، يدعي تقرير جديد صادر عن The Verge أن الشركة قد أعلنت عن مؤتمر بحث وذكاء اصطناعي يحمل اسم " Google presents: Live from Paris"، والذى من المقرر عقده في الثامن من فبراير، وفي هذا الحدث، من المحتمل أن تطلق جوجل chatbot AI الخاص بها والذي سيتولى ChatGPT.

مزيد من التفاصيلوفقًا للتقرير، أرسلت جوجل دعوة لحضور حدث AI، صورة الدعوة متاحة أيضًا على الإنترنت، كما سيُبث الحدث الذي يستغرق 40 دقيقة على الهواء مباشرة على YouTube في 8 فبراير في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي بحسب التقرير.

ويوضح وصف الحدث على YouTube أن جوجل "تعيد تصور كيفية بحث الأشخاص عن المعلومات واستكشافها والتفاعل معها"، وتخطط الشركة لجعل هذه العملية "أكثر طبيعية وبديهية من أي وقت مضى" للعثور على ما يحتاجه المستخدمون، وفي هذا الحدث ، ستناقش جوجل "وصولاً أكبر إلى المعلومات للأشخاص في كل مكان ، من خلال البحث والخرائط وغير ذلك".