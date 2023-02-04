انت الان تتابع خبر Rakuten Viber تقدّم إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال روبوت المحادثة الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تطلق شركة Rakuten Viber (راكوتان فايبر)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الرسائل الخاصة والآمنة والاتصالات الصوتية، برنامج دردشة آلي جديد AI Chat & Create، مما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى نصوص الذكاء الاصطناعي ومولدات الصور. من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة، مثل DALL-E و Davinci، يتيح تطبيق Viber الآن للمستخدمين طرح أي سؤال على روبوت المحادثة أو اختبار إبداع روبوت المحادثة من خلال تصميم صور استثنائية.لاستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة عبر العالم، يحتاج المستخدمون إلى إنشاء حساب جديد لكل خدمة ذكاء اصطناعي يريدون تجربتها. وفي كثير من الأحيان، يجب أن يكون لدى المستهلك معرفة تقنية وفهم أساسي لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي. ومع زيادة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، فإن هدف فايبر هو جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة لمستخدميه. كما يعمل فايبر كواجهة بين التكنولوجيا المعقدة والمستخدم، مما يسمح للجميع بالمشاركة في الترفيه دون الحاجة إلى تقديم بريدهم الإلكتروني أو إنشاء حساب منفصل لكل خدمة. وبنقرات قليلة فقط، يمكن للمستخدمين الانتقال من الدردشة مع أصدقائهم إلى استخدام الروبوت، مشاركة أعمالهم الفنية أو حتى الإجابة على مختلف الأسئلة.

وصرّح Senior Director Growth Top Markets - Atanas Raykov لشركة Rakuten Viber: "تستحوذ الإثارة حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية حاليًا على اهتمام الكثير من صناعة التكنولوجيا وكل يوم يتعرض المزيد من الأشخاص للإثارة التي يمكن تحقيقها باستخدام هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الوصول إلى بعض هذه الأدوات ليس سهلا للجميع، والآن تقدّم أسهل طريقة لتجربة خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة من محادثة Viber المريحة والمجانية، داخل التطبيق، دون الحاجة إلى الاشتراك في أي خدمة خاصة. "نحن نوفر الوصول إلى هذه الأدوات للذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في التطبيق، ويمكن للمستخدمين مشاركة إبداعاتهم أو ردودهم بسرعة." في الوقت الحالي، يقدم chatbot خيارين - أحدهما للصور والآخر للنصوص - ونحن نتطلّع باستمرار إلى توسيع العرض في المستقبل القريب. "

بفضل نموه المتواصل، فإن chatbot لديه أزيد من 6,000 مشترك وأكثر من 250000 مشاهد. إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فانقر على "Inspire Me" لجعل الشات بوت يشارك مثالاً عن إمكانياته.

يمكن العثور على AI Chat & Create chatbot من خلال شريط البحث في الدردشة لتطبيق Viber أو في صفحة الاستكشاف الخاصة به. من هناك، يمكن للمستخدمين الاشتراك في chatbot وسيكون لديهم وصول غير محدود إلى تقنية AI في متناول أيديهم. جرّبه بنفسك هنا: https://vb.me/8ab600

نبذة عن Rakuten Viber

Rakuten Viber يربط بين الناس. لا يهم من هم أو من أين أتوا. تتمتع قاعدة المستخدمين العالمية بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والمراسلة الجماعية والتحديثات والمحادثات مع العلامات التجارية والمشاهير المفضلين لديهم. يضمن Viber لمستخدمينا بيئة آمنة وحرة لمشاركة مشاعرهم. Rakuten Viber جزء من Rakuten Group Inc، الشركة الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. إنه شريك التطبيق الرسمي للمراسلة الفورية والاتصال لفريق Golden State Warriorsالتابع لـ NBA.