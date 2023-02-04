شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة إيلون ماسك من تهمة الاحتيال.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة المحلفين في محكمة بسان فرانسيسكو براءة الملياردير إيلون ماسك من قضية الاحتيال التي تم رفعها من قبل مستثمرين في Tesla بسبب تغريدات ترجع لعام 2018 تحدث فيها ماسك عن حصوله على ما أسماه "تمويلاً مضمونةً" لتحويل Tesla إلى شركة خاصة وسحب أسمها من البورصة حسبما نقلت CNBC.

ورفع المستثمرون في Tesla قضية على إيلون ماسك متهمينه بتضليلهم والتسبب بخسارتهم لملايين الدولارات.

وكان إيلون ماسك قد قال فى تغريدة تسببت بإدخاله قفص الاتهام، " أفكر فى أن تصبح تسلا شركة خاصة عند سعر سهم يقدر بـ 420 دولاراً.. والتمويل مضمون".

وما كان من المستثمرين إلا أن تهافتوا على شراء أسهم الشركة للاستفادة من خطة ماسك، ليصاب السهم بعد ذلك بالتذبذب ويخسر المستثمرون الملايين.

ومن جهته، غرد ماسك بأنه يقدر قرار هيئة المحلفين ببرائته من هذه التهمة.