شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى ChatGPT يساعد فى كتابة بطاقات عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Moonpig أنها تتطلع إلى دمج ChatGPT، روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي (AI)، في منصتها عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه سيتمكن العملاء من استخدام نموذج اللغة الكبير لكتابة رسالة مخصصة داخل بطاقتهم في عيد الحب.

عندما يتعلق الأمر بعيد الحب، هناك المزيد من الضغط للعثور على الكلمات الصحيحة للتعبير عما نشعر به، وهنا جاء دور الذكاء الاصطناعي لتحويل بطاقة التهنئة الخاصة بك إلى عمل أدبى معبر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تدريب ChatGPT على عينة ضخمة من النصوص من الإنترنت، ويمكنه فهم لغة الإنسان وإجراء محادثات مع البشر وإنشاء نص مفصل.

كما أن البرنامج مجاني حاليًا لأي شخص لاستخدامه، مما أدى إلى حظره من جانب المؤسسات الأكاديمية حيث يستخدمه الطلاب لكتابة مهامهم.

وبينما قال إيلون ماسك إن هذا يعني أنه يمثل نهاية للواجب المنزلي، قال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft، إن ذلك سيساعدنا في "تعليم الأطفال".

وتعد OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، التى شارك في تأسيسها رجل الأعمال إيلون ماسك، وتحظى بدعم مالي من Microsoft.

كما تم استخدام الروبوت لاجتياز الاختبارات وإلقاء الخطبة وكتابة البرامج وإعداد المستندات القانونية.