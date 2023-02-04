شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية إزالة Microsoft Edge من نظام التشغيل Windows 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Microsoft في طرح إصدار Chromium الخاص بها من Microsoft Edge على نظام التشغيل Windows 10 قبل بضع سنوات، ولكن نظرًا لأنه يتم تثبيت Edge تلقائيًا، فلا يوجد خيار لإلغاء تثبيته أو العودة إلى الإصدار القديم، وعلى الرغم من كونه متصفحًا جيدا إلا أنه ليس مفضلا للجميع، لذلك إذا كنت ممن يرغبون في إزالته، فلدينا كل ما تحتاج إلى معرفته وفقا لما ذكره موقع "techradar".





خطوات إزالة Microsoft Edge• افتح موجه الأوامر

• ادخل إصدار Microsoft Edge الحالي في المجلد

• ادخل الأمر فرض إلغاء التثبيت





الأدوات والمتطلبات• النظام: Windows 10

• الأدوات: لوحة المفاتيح والماوس

1. افتح موجه الأوامر

تحتاج أولاً إلى فتح موجه الأوامر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كـ Administrator، إذا لم يكن في الضغط بزر الماوس الأيمن على قائمة ابدأ، فستجده في مجلد تطبيقات نظام Windows.

ما عليك سوى الضغط بزر الماوس الأيمن فوقه ثم تحديد "تشغيل كـ Administrator".

2. قم بإزالة Microsoft Edge من Windows 10

يمكنك إزالة Microsoft Edge في موجه الأوامر هي عملية من خطوتين.

أولاً، تحتاج إلى الانتقال إلى المجلد الصحيح باستخدام هذا الأمر: cd٪ PROGRAMFILES (X86)٪ \ Microsoft \ Edge \ Application \ xx \ Installer

استبدل "xx" عند إدخاله، برقم الإصدار الحالي من Microsoft Edge المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ويمكنك العثور على هذه المعلومات في قسم "حول" في إعدادات Edge.

سيتغير موجه الأوامر الآن ليوضح أنك في المجلد الذي انتقلت إليه.

الآن، ادخل هذا الأمر: setup --uninstall --force-uninstall --system-level

لا توجد إعادة تشغيل متضمنة، ستتم الآن إزالة Microsoft Edge من نظامك.

لا يزال بإمكانك رؤيته في قائمة ابدأ، لكنه لن يفتح أي شيء وستختفي عبارة "الاستعادة الموصى بها" المزعجة لتصفح الويب في تطبيق الإعدادات.

3. أوقف Microsoft Edge عن إعادة التثبيت تلقائيًا

إذا لم تمنعه من إعادة تثبيته تلقائيًا، فقد تجد أنه قد تسلل مرة أخرى أثناء التحديثات المستقبلية.

بالنسبة لمعظم الأشخاص، يعد تحرير السجل أسهل طريقة للقيام بذلك، ولكن لمسه يأتي دائمًا مع تحذير، ودائمًا ما ينطوي إجراء التغييرات على السجل على مخاطر ويجب إجراؤها بعناية.

اضغط فوق الزر "بحث" على سطح المكتب وابحث عن "محرر التسجيل".

افتح هذا وانتقل إلى الموقع التالي، ويمكنك نسخ هذا ولصقه في شريط عنوان محرر التسجيل. HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft

اضغط بزر الماوس الأيمن على مجلد "Microsoft" وحدد "جديد" ، ثم "مفتاح".

قم بتسمية المفتاح "EdgeUpdate" ثم اضغط بزر الماوس الأيمن فوقه.

حدد "جديد" ثم "قيمة DWORD (32 بت)" واتصل بهذا "DoNotUpdateToEdgeWithChromium".

وبمجرد الإنشاء، اضغط ضغطا مزدوجًا لفتح المفتاح وتغيير قيمته إلى "1".

اضغط فوق "موافق" ويمكن إغلاق محرر التسجيل بأمان.

يجب ألا يعود Microsoft Edge الآن تلقائيًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.