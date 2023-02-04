شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة غريبة بتويتر تعمل على تحسين وصول التغريدة.. وإيلون ماسك يجربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعل إيلون ماسك حسابه على تويتر خاصًا في محاولة لاختبار ما إذا كان هذا سيحسن وصول التغريدة بشكل كبير، وأعلن الملياردير التكنولوجي بعد أداء التجربة، الذي اشترى منصة تويتر في أكتوبر الماضى مقابل 44 مليار دولار، أن هناك خطأ ما في النظام وسيعمل على علاجه، وذلك ردًا على تغريدة من حساب تويتر الشهير Libs of TikTok، والذي شهد ارتفاعًا في عدد التعليقات بعد جعل حسابه خاصًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت القصة منذ أن غرد ماسك : "جعلت حسابي خاصًا حتى صباح الغد لاختبار ما إذا كان بإمكانك رؤية تغريداتي الخاصة أكثر من تغريداتي العامة".

وهذا يعني أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم رؤية تغريدات الملياردير هم 127.7 مليون متابع، ولن يتمكن أي شخص من إعادة تغريد تغريدات ماسك أيضًا.

وجاء ذلك وسط شكاوى من المستخدمين من أن تغريداتهم لا يشاهدها العديد من الأشخاص كما اعتادوا، حيث قال أحد المستخدمين: "لماذا لا تظهر تغريداتي عندما يكون للتغريدات التي سبقتني وبعده في نفس المحادثة مئات المشاهدات؟"، مضيفا "هل يتم معاقبتي من قبل تويتر، ولماذا؟"

وأضاف آخر: "هل لاحظ أي شخص آخر أن تغريداته لا تُرى؟"، أدت هذه المشكلة إلى قيام المستخدمين بالبحث عن هذه الخدعة بتويتر.

فيما كشف إيان مايلز تشيونج، المعلق السياسي الذي لديه ما يقرب من نصف مليون متابع على تويتر، أمس أنه أجرى اختبارًا لمعرفة ما إذا كان جعل حسابه خاصًا قد عزز المشاهدات.

ونشر تغريدتين، واحدة عامة والأخرى خاصة، وقال، "ساختبر النظرية القائلة بأن خصخصة حسابك تجعل المزيد من الأشخاص يشاهدون تغريداتك.

شاهد هذه التغريدة العامة 3080 شخصًا، وأعجب بها 348 وأعادها ثمانية، بينما علق 47 شخصًا، أما التغريدة الثانية حظيت بتفاعل أكبر، حيث شاهدها 4047 شخصًا، وأعجج بها 1710 شخصًا وتعليقات من 568، ونظرًا لأنه تم تغريده من حساب خاص، لم يكن لديه إعادة تغريد.

وأضاف تشيونج: "مزيد من الملاحظة: الأشخاص الذين أتابعهم، والذين لدي في الإخطارات، بدأوا في الظهور فقط بعد أن قمت بتعيين حسابي على"خاص".

أجرى ماسك تجربة مماثلة ليرى المشكلة بنفسه، ومع ذلك، سخر العديد من مستخدمي تويتر من قرار ماسك تحويل حسابه إلى خاص، وقال أحدهم مازحا: "جعل إيلون ماسك حسابه خاصا مع 127 مليون متابع!".

وأضاف آخر: 'لماذا إيلون ماسك خاص؟ لديه ما يقرب من 100 مليون متابع، تساءل آخرون عن سبب ضرورة جعل حسابات Twitter خاصة لزيادة المشاهدات، ولكن مع ذلك تمكن الملياردير من معرفة المشكلة ووعد بالتعامل معها.