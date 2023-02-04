شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تعانى من مشكلة مع موظفيها فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل مؤخرًا، أن الشركة ستلغي 12000 وظيفة أو 6٪ من قوتها العاملة العالمية لأنها تستعد لمواجهة "الدورات الاقتصادية الصعبة"، ونتيجة لذلك ، سيشهد عدد من الأقسام ، بما في ذلك FuchsiaOS و Area 120 ، من بين آخرين ، قوة عاملة أقل حجمًا.

وزعم تقرير الآن أن مجموعة من الموظفين نظموا احتجاجات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع في مقر الشركة في كاليفورنيا ونيويورك، ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج ، احتجت مجموعة من الموظفين خارج مكاتب الشركة في ماونتن فيو ، كاليفورنيا ، يوم الأربعاء في محاولة لجذب الانتباه إلى ظروف العمل للعمال المتعاقدين من الباطن ودعم الآلاف من زملائهم الذين تم تسريحهم مؤخرًا.

ووقع التجمع الثاني بالقرب من مكاتب شركة جوجل في مدينة نيويورك يوم الخميس، و في هذه الوقفة ، احتج ما يقرب من 50 موظفًا في جوجل، بعد وقت قصير من إعلان الشركة الأم Alphabet أرباحًا في الربع الرابع بقيمة 13.6 مليار دولار.

يقول التقرير كذلك أن نقابة عمال ألفابت (AWU) نظمت كلا المسيرات، والتي تضمنت كلاً من الموظفين والمقاولين من الباطن في Google، وأضاف ديفور، وهو أيضًا عضو في AWU ، "يُظهر اليوم أن بعض المشكلات التي نتحدث عنها تؤثر على جميع العمال بغض النظر عن المسمى الوظيفي الفعلي أو الحالة الوظيفية".

زعم العشرات من المقاولين من الباطن أنهم كانوا خارج ظروف العمل المتدنية ، بما في ذلك "الأجور الفقيرة وعدم وجود مزايا". يدعي هؤلاء الموظفون أن رواتبهم ومزاياهم أقل بكثير من الحد الأدنى لمعايير ومزايا Google الخاصة بالعاملين المباشرين.