شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "كيوريوسيتي" تكتشف صخرة غريبة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن مسبار "كيوريوسيتي" الأحدث التابع لوكالة ناسا عادةً ما يتصدر العناوين الرئيسية، يستمر كيوريوسيتي البالغ من العمر 11 عامًا في التحرك عبر سطح المريخ بحثًا عن اكتشافات مثيرة للاهتمام.

قال آشلي ستروب، مهندس عمليات البعثة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والذي يشرف على مهمة كيوريوسيتي، على موقع مختبر الدفع النفاث الشهر الماضي ، إن العربة الجوالة حدثت على صخرة بعرض قدم واحد "يبدو أنها أتت من مكان آخر. "

قال ستروب إن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت العينة الرائعة هي بالفعل نيزك أو مجرد صخرة محلية تغيرت بفعل طقس المريخ حسبما نقل Digitartlends.

تقدم سريعًا لمدة أسبوع وستظهر النتائج. إنه بالفعل نيزك.

ورد في رسالة على حساب كيوريوسيتي على تويتر يوم الخميس، "صخر. صخر. صخر. صخر. صخر. صخر. نيزك! " "ليس من غير المألوف العثور على النيازك على المريخ - في الواقع ، لقد فعلت ذلك عدة مرات! لكن التغيير في المشهد يكون دائمًا أمرًا رائعًا ".

وأكد كيوريوسيتي أيضًا أن الصخرة، التي أطلق عليها فريق مختبر الدفع النفاث اسم الكاكاو ، مصنوعة من الحديد والنيكل.

إنه ليس أول نيزك يتم العثور عليه على هذا الكوكب البعيد فقد تم العثور علي واحدة تسمى "Egg Rock" صادفتها كيوريوسيتي في عام 2016، وآخر يبلغ طوله 7 أقدام الملقب بالوحش والذي تم اكتشافه في عام 2014:



صورة الصخرة

في ما اتضح أنه أكبر ضربة نيزك تم تسجيلها على الإطلاق ، اكتشف مسبار إنسايت التابع لوكالة ناسا، الذي توقف نشاطه مؤخرًا، موجات زلزالية قوية من صخرة ضربت المريخ في ديسمبر 2021.

التقطت المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لناسا صورًا لحفرة ضخمة نجمت عن الاصطدام.

اقترح تحليل البيانات أن النيزك كان عرضه بين 16 و 39 قدمًا، وخلق حفرة بعرض 500 قدم تقريبًا وعمق 70 قدمًا.

يقول العلماء إن البيانات من مثل هذه الضربات يمكن أن تساعدهم في معرفة المزيد عن بنية قشرة الكوكب الأحمر.