شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ChatGPT يصل لـ 100 مليون مستخدم في شهرين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة OpenAI المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي المدعومة من Microsoft ، برنامج Chatbot ChatGPT في نوفمبر 2022، ومنذ إطلاقه، حقق chatbot انتشارا كبيرا لقدرته على معالجة المطالبات وتقديم كتابات شبيهة بالبشر بما في ذلك - المقالات والنكات وملئ استمارات الوظائف و حتى القصائد.

ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز ، قال المحللون إن روبوت الدردشة المشهور بالذكاء الاصطناعي قد وصل إلى 100 مليون مستخدم في غضون شهرين من إصداره، ووفقًا للتقرير ، يزعم تحليل أجرته شركة البيانات Likeweb أنه في يناير ، تلقى ChatGPT حوالي 590 مليون زيارة من 100 مليون مستخدم فريد، وفي غضون ذلك ، قال محللون في بنك الاستثمار UBS إن معدل النمو كان "غير مسبوق" لأي تطبيق استهلاكي.





نمو ChatGPT مقارنة بالمنصات الأخرىيضيف التقرير أن محللي UBS قد كتبوا ملاحظة تشير إلى أنهم "لا يستطيعون تذكر ارتفاع أسرع في تطبيق إنترنت للمستخدمين" في العقدين الماضيين، وللمقارنة ، احتاج TikTok إلى تسعة أشهر منذ إطلاقه للوصول إلى 100 مليون مستخدم، بينما تطلب Instagram أكثر من عامين لتحقيق هذا الإنجاز، حيث تم الحصول على هذه البيانات من شركة تحليل التطبيقات المسماة Sensor Tower.

ويعتقد المحللون أيضًا أن الإطلاق الفيروسي لـ ChatGPT سيمنح OpenAI السبق في مواجهة الشركات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولا يفرض الاستخدام المتزايد نفقات حوسبة كبيرة على OpenAI فحسب، بل قدم أيضًا ملاحظات مهمة ستساعد روبوت المحادثة على تدريب الردود.