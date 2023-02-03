شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. لم تتمكن عائدات خدمة آبل القياسية من تعويض انخفاض مبيعات الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن تحقيق إيرادات بلغت 117.2 مليار دولار في الربع المالي الأول (المنتهي في ديسمبر 2022) ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي ، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها عائدات شركة Apple منذ عام 2019.

كما توقع العديد من مراقبي آبل، فإن النتائج المالية للشركة لهذا الربع هي استراحة من السنوات القليلة الماضية من النمو المستمر.

هناك بعض النقاط المضيئة في أداء الشركة، وتحديداً في تحقيقها رقماً قياسياً للإيرادات قدره 20.8 مليار دولار في أعمال الخدمات الخاصة بها وضرب أكثر من ملياري جهاز نشط في قاعدتها المثبتة حسبما نقلت Engadget.

كما تم تسجيل سجلات الإيرادات على الإطلاق في أسواق مثل كندا وإندونيسيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا وفيتنام.

في بيان ، قال الرئيس التنفيذي تيم كوك: "بينما نواصل جميعًا التنقل في بيئة مليئة بالتحديات، نحن فخورون بأن لدينا أفضل مجموعة من المنتجات والخدمات على الإطلاق، وكما هو الحال دائمًا، نظل نركز على المدى الطويل والريادة بقيمنا في كل ما نقوم به ".

في مكالمة الأرباح ، قال كوك إن هناك ثلاثة أشياء رئيسية أثرت على الإيرادات: "بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة" وقضايا الصرف الأجنبي وقيود التوريد المرتبطة بـ COVID التي أدت إلى تأخير أوقات شحن طرازي iPhone 14 Pro و Pro Max. وأضاف أن "الإنتاج عاد الآن إلى حيث نريده".

يتماشى انخفاض عائدات شركة أبل مع الركود العام في صناعة التكنولوجيا، حيث أعلنت ميتا للتو عن إيرادات أقل بنسبة 4 في المائة عن العام السابق.

تشهد "ألفابت" أيضًا تباطؤًا في النمو هذا الربع، وبينما شهدت مايكروسوفت ارتفاعًا في إيراداتها، فقد جاءت أرباحها مخالفة للتوقعات وانخفضت الأرباح بنسبة 12%.

وسط الانكماش الاقتصادي، قامت شركات التكنولوجيا بتسريح أجزاء كبيرة من قوتها العاملة، على الرغم من أن آبل لا يبدو أنها اتخذت خطوات مماثلة في الوقت الحالي.