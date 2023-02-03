تكنولوجيا: لماذا يحتفظ إيلون ماسك بوصية نابليون بونابرت الأخيرة؟

القاهرة - سامية سيد - كشف إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن احتفاظ ابنه بنسخة من وصية نابليون بونابرت الأخيرة.

وأوضح أن سبب احتفاظ مالك «تويتر» بتلك الوثيقة التاريخية هو إعجابه الشديد بشخصية الإمبراطور الفرنسي الشهير، وذلك نقلاً عن صحيفة «The Sun».

وقال: «ابني من أشد المعجبين بنابليون بونابرت»، مشيراً إلى أنه تأثر فعلاً بمعظم أفكاره.

وأضاف أن بونابرت، الذي عاش في القرن التاسع عشر، ترك انطباعاً لا يُمحى على إيلون، لدرجة أنه يعتقد أن الإنترنت كان من الممكن أن يتم ابتكاره عام 1900 لو لم يُهزم الجنرال الفرنسي.

وأوضح المهندس السابق إيرول أن طبيعة نشأته بعد الحرب دفعته إلى تربية إيلون وإخوته ليكونوا معتمدين على أنفسهم ومستقلين ومتوازنين.