شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسجل ربحًا أقل في الربع الرابع من العام وسط انخفاض الإنفاق الإعلاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل، عن انخفاض أرباحها وزيادة طفيفة في الإيرادات للربع الأخير من العام الماضي، حيث يؤثر تراجع الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت والمنافسة من المنافسين على شركة البحث العملاقة.

انخفضت عائدات الإعلانات بنحو 4 % وانخفضت الإيرادات في YouTube بنسبة 8 % على أساس سنوي، وبدا أن ذلك أثار مخاوف المستثمرين، الذين دفعوا أسهم الشركة إلى الانخفاض في تعاملات ما بعد ساعات التداول، وفقاً لموقع gadgets360.

قالت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا، إنها كسبت 13.62 مليار دولار، أو 1.05 دولار للسهم ، في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، هذا أقل بنسبة 34 % من 20.64 مليار دولار، أو 1.53 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت الإيرادات بنسبة 1 % لتصل إلى 76.05 مليار دولار من 75.33 مليار دولار

توقع المحللون أن تسجل شركة Alphabet أرباحًا بقيمة 1.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على عائدات تبلغ 76.2 مليار دولار أمريكي، وفقًا لـ FactSet Research.

شركة Alphabet، مثل شركة Meta، و Amazon، وشركات التكنولوجيا الأخرى التابعة لشركة Facebook، تمر في رقعة اقتصادية قاسية تضر بشكل خاص بسوق الإعلان عبر الإنترنت.

في الشهر الماضي ، أعلنت Alphabet أنها ستلغي 12000 وظيفة، أو حوالي 6٪ من قوتها العاملة، وكانت هذه أكبر جولة تسريح للعمال في الشركة وتضيف إلى عشرات الآلاف من خسائر الوظائف الأخرى التي أعلنت عنها مؤخرًا Microsoft و Amazon و Meta وشركات التكنولوجيا الأخرى التي تشد أحزمتها في مواجهة النظرة القاتمة للصناعة.

احتشد عمال جوجل النقابيون وأعضاء Alphabet Workers Union-CWA خارج مكتب الشركة في مدينة نيويورك أثناء مكالمة أرباح الشركة، رداً على تسريح العمال.

قال الاتحاد في بيان،"Alphabet هي واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم، وهي في وضع جيد لمواجهة أي عاصفة اقتصادية، ولكن قرر المسؤولون التنفيذيون تسريح 12000 من زملائنا في العمل، بما في ذلك العديد منهم في إجازة طبية أو أبوية، بالإضافة إلى العديد ممن لديهم أكثر من عقد من الخدمة المخلصة.

قال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet تواجه مناخًا اقتصاديًا "صعبًا" وتعمل على إعادة هندسة هيكل التكلفة لبناء "أعمال مستدامة مالياً وحيوية ومتنامية" عبر الشركة.

وأضاف بيتشاي،: "تواجه جوجل بعض المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي من Microsoft، التي أعلنت الشهر الماضي أنها تقوم "باستثمار متعدد السنوات بمليارات الدولارات" في شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي، وهي الشركة المصنعة لـ ChatGPT ذات الشعبية الكبيرة والأدوات الأخرى التي يمكنها كتابة نص مقروء وإنشاء صور جديدة.

يمكن لهذه التقنية أن تساعد محرك البحث الخاص بشركة Microsoft ، Bing، في التنافس مع Google في الإجابة على استفسارات البحث بإجابات أكثر اكتمالاً بدلاً من الروابط فقط.

إلى جانب الأزمة الاقتصادية، تواجه Google أيضًا ضغوطًا تنظيمية، حيث رفعت وزارة العدل وثماني ولايات دعوى ضد الاحتكار ضد Google، سعيًا منها لتحطيم احتكارها المزعوم للنظام البيئي الكامل للإعلان عبر الإنترنت باعتباره عبئًا مؤذًا للمعلنين والمستهلكين وحتى حكومة الولايات المتحدة.

زعمت الحكومة في الشكوى أن Google تتطلع إلى "تحييد أو القضاء على" المنافسين في سوق الإعلانات عبر الإنترنت من خلال عمليات الاستحواذ وإجبار المعلنين على استخدام منتجاتها بجعل من الصعب استخدام عروض المنافسين.

وانخفضت أسهم Alphabet حوالي 4% في التداولات الممتدة بعد صدور تقرير أرباح الشركة.