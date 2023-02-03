شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاينانشيال تايمز: 10 مليارات دولار خسائر شركات التكنولوجيا من تدابير خفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن شركات أمازون وميتا وألفابيت ومايكروسوفت ستتكبد بشكل جماعى أكثر من 10 مليار دولار المتعلقة بالتسريح الجماعى للموظفين والعقارات وغير من تدابير توفير التكاليف، حيث تكشف شركات التكنولوجيا الكبرى عن الثمن الباهط الذى تتحمله للحد من الإنفاق.

وكشفت الشركات الأمريكية، التى نفذت أكبر خفض فى الوظائف فى قطاع التكنولوجيا، عن التكاليف المرتفعة المرتبطة بجهود إعادة الهيكلة فى بيانات الأرباح الصادرة هذا الأسبوع.

وسبق أن أعلنت الشركات الأربعة عن خفض 50 ألف وظيفة لإقناع وول ستريت إنهم يتجهون نحو عام الكفاءة، كما وصفه مارك زكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، يأتى هذا الاتجاه بعد أكثر من عقد من الإنفاق المكثف فى التركيز على النمو القوى فى الأرباح.

وعلى الرغم من التكاليف الأولية المرتفعة للشركات، مثل مدفوعات إنهاء الخدمة، فإن المستثمرين يشجعون على ما يبدو الخطوات التى تم اتخاذها.

ومنذ الإعلان رسميا عن الخفض، أضافت الشركات معا أكثر من 800 مليار دولار إلى رأسمال السوق. وكانت ميتا، التى كان أول من تحرك بين شركات التكنولوجيا، قد شهدت مضاعقة قيمتها تقريبا منذ نشر تفاصيل خفض الوظائف فى نوفمبر الماضى.

وفى حين كان من الممكن تحقيق التوفير بتطبيق خفض تكلفة بشكل تدريجيى أكبر، إلا أن شركات التكنولوجيا كانت تكافئ من قبل الأسواق على تمزيق المساعدات، على حد وصف المحلل دان إيفز.

وأوضح إيفز أن شركات التكنولوجيا الكبرى كانت تنفق الأموال مثل نجوم الروك فى الثمانينيات، على مدار السنوات الأربع او الخمس الماضيةن لكن يبدو كما أن "هناك بالغين فى الغرفة الآن".

وقالت فاينانشيال تايمز إن عملية أن تصبح أكثر "رشاقة" فى أعقاب ضغوط الاقتصاد الكلى تتناقض بشكل صارخ مع ازدهار التوظيف فى عصر الوباء، مع زيادة أعداد الموظفين بسرعة فى شركات التكنولوجيا التى كانت تستجيب لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية.

ولا تزال شركة أبل هى شركة التكنولوجيا الكبيرة الوحيدة التى لم تعلن عن أى تخفيضات فى لوظائف أو برنامج خفض التكاليف، على الرغم من تسجيل أن انخفاض فى الإيرادات الفصلية منذ ثلاث سنوات ونصف.