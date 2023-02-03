شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف حصلت آبل على شعارها؟ 3 روايات تكشف التفاصيل وعلاقة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا كيف حصلت Apple على اسمها - أو لماذا تم إخراج شعارها منه، حيث تعددت الروايات و الإجابات حول هذا الشأن وكان بعضها مفاجيء بشأن العلامة الاشهر عالميا.

يشير البعض إلي أن اختيار علامة التفاحة للشركة العالمية يرجع، للرواية الشهيرة لعالم الفيزياء الإنجليزي اسحاق نيوتن، الذي اشتهر بتشكيل نظرية الجاذبية بعد مشاهدة سقوط تفاحة من على شجرة، فيما قال الصحفي والتر وإيزاكسون أن اختيار مؤسس شركة أبل ستيف جوبز في الأصل اسم آبل للشركة بعد زيارة بستان أثناء تناوله "حمية فواكه".

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده عام 1981، قال جوبز: "أنا أحب التفاح وأحب أكله.

"لكن الفكرة الرئيسية وراء آبل هي إضفاء البساطة على الجمهور بأكثر الطرق تعقيدًا وهذا كل شيء ولا شيء آخر.

"ثمرة الخلق، التفاح، كانت بسيطة لكنها قوية."

بالإضافة إلي الرواية المتعلقة بعالم الفيزياء إسحاق نيوتن ومؤسس أبل ستيف جوبز، هناك نظريات أخري حول شعار آبل، حيث يعتقد البعض الآخر أنه قد يكون مرتبطًا بعالم الرياضيات البريطاني ومخرج الشفرات آلان تورينج.

يعتقد البعض أن شعار Apple مستوحى من تورينج، الذي تم الترحيب به باعتباره مؤسس علوم الكمبيوتر.

لكن الإصدار الأول من الشعار الذي صممه المؤسس المشارك لشركة آبل رون واين، صور نيوتن جالسًا تحت شجرة.

ومع ذلك تم استبداله بسرعة كبيرة بشعار آبل الذي نعرفه اليوم.

الأهم من ذلك أن التفاحة أخذت منها قضمة.

قال روب جانوف، الذي صمم الشعار، إنه صُمم بقضم بحيث لا يتم الخلط بينه وبين الكرز.