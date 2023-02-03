شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخسر 2.7 مليار دولار في 2022 وتُعلن عن أول عام "غير مربح" منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون عن نتائجها للربع الرابع من عام 2022، ووفقًا للمنشور، أبلغت أمازون عن أول عام غير مربح لها منذ عام 2014، ففي عام 2022 ، خسر تاجر التجزئة الإلكتروني 2.7 مليار دولار على الرغم من نمو مبيعات موسم العطلات بنسبة 9٪.

كان تفشي Covid-19 بمثابة دافع كبير وسّع نطاق التسوق عبر الإنترنت، فخلال هذه الفترة، استمرت أمازون في النمو حيث تضاعفت أرباحها، ومع ذلك، لم يتمكن عملاق التجارة الإلكترونية من استئجار وبناء مستودعات بسرعة كافية لتلبية الطلب المتزايد في التسوق عبر الإنترنت.

والآن، مع توقف حالة الوباء تدريجيًا، بدأ المستهلكون في العودة إلى المتاجر المادية، وعلاوة على ذلك ، مع ارتفاع التضخم ، أصبح العملاء أيضًا أكثر ترددًا في الإنفاق، ومع اقتراب فورة التسوق في حقبة الوباء من نهايتها ، تتراجع أيضًا أرباح أمازون المتزايدة.

لماذا تكبدت أمازون خسارة في عام 2022

توضح الشركة أن السبب الأكبر لخسائرها. تدعي أمازون أنها تعرضت لخسائر على مدار العام بسبب استثماراتها الهائلة في شركة صناعة السيارات الكهربائية Rivian، وانخفضت قيمة شركة صناعة السيارات في عام 2022 وأثرت أيضًا على إيرادات أمازون.

وبدأت أمازون بالفعل في طرح شاحنات Rivian للتوصيل الكهربائي ولديها حصة 20٪ في شركة صناعة السيارات، وكانت شركة Rivian ذات مرة واحدة من أكبر العروض العامة الأولية في تاريخ الولايات المتحدة وأرادت تكرار نجاح Tesla، ومع ذلك ، في عام 2022 ، انخفض سعر سهم شركة صناعة السيارات بنسبة 82٪ حيث ارتكبت أخطاء التسعير ولم تحقق أهداف النمو الخاصة بها.





كيف تخطط أمازون للتعامل مع الخسائربدأت الشركة في إعادة النظر في خطط توسيع المستودعات الخاصة بها حيث تتبعت العديد من التقارير عمليات الإلغاء والإغلاق والتأخير، وظهر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، آندي جاسي ، في مكالمة ربع سنوية مع المستثمرين ليصرح بأن أولويته القصوى كانت خفض التكاليف في عمليات الشركة ، وفقًا لتقارير NPR.

وقال جاسي: "من المهم أن نتذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية ، اتخذنا بصمة مركزية للوفاء أنشأناها على مدار 25 عامًا وضاعفناها في غضون عامين فقط"، وأضاف: "لقد أنشأنا في الوقت نفسه شبكة نقل ، للميل الأخير ، تقريبًا بحجم UPS ... فقط لكي تعمل هذه الشبكات، استغرق الأمر كل ما لدينا".

في الشهر الماضي، أعلنت أمازون أنها تتوقع خفض حوالي 5٪ من القوة العاملة في الشركة (18000 وظيفة). في إحدى المدونات ، زعم جاسي أن "الاقتصاد غير المؤكّد" واندفاع التوظيف في حقبة الوباء للشركة هما السببان وراء مثل هذا القرار.