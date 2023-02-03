شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجارديان: تغييرات بتويتر ستنهى على الأرجح بعض الحسابات الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مجموعة من أحدث التغييرات فى تويتر ستعنى على الأرجح نهاية بعض الحسابات والأدوات والمزايا المفضلة، فى الوقت الذى يواصل فيه مالك تويتر إيلون ماسك البحث عن سبل لزيادة الأرباح.

وفى منشور أمس الخميس، أعلن حساب مطور تويتر أن الدخول المجانى إلى واجهة برنامج التطبيق المعروف بـ API، سيتم وقفه واستبدال بنسخة مدفوعة بدءا من التاسع من فبراير.

وأوضحت صحيفة الجارديان أن الـ API يقدم وصولا إلى بيانات تويتر، التى يمكن استخدامها فى إنشاء تطبيقات طرف ثالث، والروبوتات الآلية وأدوات خدمة العملاء للعلامات التجارية، وتمكن الباحثين من الإبلاغ عن الاتجاهات أو الأنماط على الموقع.

وتم إنشاء العديد من الحسابات الآلية للترفيه، مثل تلك التى تغرد صورا أو أعمال فنية على فترات منتظمة. وللأسف، أعلن حساب Possum Every Hour بالفعل أنه سيتوقف عن العمل بمجرد إدخال التغييرات، لكنه قال إنه عمله سيستمر على الشبكة المنافسة لتويتر Mastodon.

وقالت الجارديان إن تويتر يفتقر إلى وظيفة تسمح للمستخدم بمسح تغريداته بشكل جماعى أو آلى، لذلك فإن التطبيقات الأخرى التى تستخدم خاصية الـ API فى تويتر قد ملأت هذه الفجوة.

ويتقاضى الكثير منهم رسوما، مما يشير إلى أنهم قد يدفعون بالفعل لتوتير مقابل الحصول على هذه الخدمة، لكن التغييرات قد تؤدى إلى دمار لآخرين.

ومن بين المتضررين الحسابات الخاصة بتعقب الزلزال أو التى تقدم تحديثات آلية عن أوضاع الطقس والبيئة والقضايا الصحية كالمتعلقة بكورونا. فهذه الخدمات تعمل بشكل عام عن طريق كشط البيانات من المواقع الأخرى وتغريدها تلقائيا باستخدام API تويتر.