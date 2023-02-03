مقاوم للماء وبكاميرا فائقة الدقة.. سامسونج تكشف عن هاتفها الأقوى Galaxy S23 Ultra

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مجموعتها الأحدث من هواتف جالاكسي، والتي شملت هاتف S23 Ultra المزوّد بكاميرات فائقة القدرات.

وذكرت قاة "روسيا اليوم" أن هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد يأتي بهيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.4/78.1/8.9) ملم، وزنه 234 ج، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 عالي المتانة.

وأتت شاشة الهاتف Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3088/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 501 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256 و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

كما يتميز الهاتف الجديد بقدرات التصوير الفائقة للكاميرا الأساسية، والحفاظ على دقة الصور مع معدل التقريب الكبير، إذ حصلت الكاميرا على 3 عدسات بدقة (200+10+10) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 12 ميجابيكسل، وزودت بتقنيات خاصة لتوثيق صور وفيديوهات عالية الدقة أيضا.

ويتضمن الهاتف ايضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.