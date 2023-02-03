شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يعيد تويتر الحسابات المحظورة إلى المنصة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الشركة رابطًا إلى نموذج عبر الإنترنت يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين القادرين على تسجيل الدخول إلى حساب سبق قفله أو تعليقه.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت الشركة إلى أن عملية استئناف جديدة ستأتي كجزء من سياستها لاتخاذ "إجراءات أقل خطورة" ضد الحسابات المخالفة للقواعد.
قالت الشركة: " سنتخذ إجراءات أقل خطورة مثل الحد من وصول التغريدات المخالفة للسياسة أو مطالبتك بإزالة التغريدات قبل أن تتمكن من الاستمرار في استخدام حسابك". "سيتم حجز تعليق الحساب للانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياساتنا".
أضاف تويتر أنه سيتم "تقييم طلبات الاستئناف وفقًا لمعاييرنا الجديدة لإعادة الوضع إلى سابق عهده". لكنه لم يوضح ماهية تلك المعايير ، أو المدة التي قد تستغرقها العملية.
وتقول الشركة إنها تتوقع تلقي "عدد كبير" من الطلبات والطلبات المستعادة من المتوقع أن "تتبع قواعدنا".