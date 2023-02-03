شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 حيل مخفية على واتساب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثلاثة من أفضل حيل واتساب "المخفية" ربما استخدمتها لإرسال عشرات الآلاف من الرسائل النصية ضمنها عداد النص ووضع التخفي وتجسدات ميتافيرس - لكن هل تعرف كل أسرارها؟ .. إليك كل ما تريد معرفته :

عداد نص واتس آب

يحتوي واتساب علي سبيل المثال على صفحة مخفية يمكنك التحقق منها لمعرفة الحجم الحقيقي لعاداتك في الرسائل النصية.

يقوم بحساب رسائلك على رقم الهاتف (وحتى عبر الأجهزة).

ويقوم بتقسيمها إلى إرسال واستلام، حتى تتمكن من معرفة كيفية استخدامك للتطبيق بالضبط.

يكاد يكون من المؤكد أنك ستحصل على رسائل مستلمة أعلى بشكل ملحوظ، حيث يتم عادةً تغيير الرصيد بشكل كبير عن طريق الدردشات الجماعية.

لكن من المحتمل تمامًا أنك ما زلت ترسل أكثر مما تلقيته، مما يجعلك نصًا مسلسلاً جادًا.

قم بتشغيل التطبيق واضغط على الإعدادات في الزاوية.

انقر بعد ذلك على التخزين والبيانات، والذي يقع في منتصف الطريق تقريبًا أسفل الصفحة.

بعد ذلك ستحتاج إلى البحث عن قسم الشبكة والنقر فوق استخدام الشبكة.

في الجزء العلوي سترى قسمًا يسمى الرسائل.

وهناك نوعان من العدادات: المرسلة والمستلمة.

يقوم هذا بحساب جميع الرسائل التي كنت ترسلها وتستقبلها على مر السنين.





وضع التخفي

يتيح لك واتساب إخفاء حالتك على الإنترنت باستخدام ما أصبح يُعرف باسم "وضع التخفي".

في إحدى المراحل كان كل ما يمكنك فعله هو إخفاء حالة آخر ظهور لك - ولكن ليس حقيقة أنك كنت متصلاً بالإنترنت.

لتبدأ تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من واتساب.

افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

ثم انتقل إلى الخصوصية ثم آخر ظهور وعبر الإنترنت ضمن الحساب.

ستجد الخيارات الجديدة أسفل القسم السفلي بعنوان: من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلاً

قال واتساب بعد التحديث: "تساعدنا رؤية الأصدقاء أو العائلة على الإنترنت في الشعور بالاتصال ببعضنا البعض".

"ولكن مررنا جميعًا بأوقات أردنا فيها التحقق من WhatsApp بشكل خاص.

"في الأوقات التي تريد فيها الحفاظ على خصوصية تواجدك على الإنترنت، نقدم لك القدرة على تحديد من يمكنه وما لا يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت."





تجسدات Metaverse

أنت لا تريد الذهاب إلى عام 2023 بدون صورة رمزية metaverse.

أضاف تحديث أواخر العام الماضي تجسيدات Meta Avatars جديدة إلى واتساب.

إذا قمت بإنشاء واحدة، فيمكنك استخدامها لمشاركة الصورة الرمزية في أي نمط من أنماط الملصقات الـ 36 المختلفة أثناء الدردشة على التطبيق.

أوضح واتسآب أن "الصورة الرمزية الخاصة بك هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من مليارات المجموعات من قصات الشعر المتنوعة وملامح الوجه والأزياء".

"إرسال صورة رمزية هو وسيلة سريعة وممتعة لمشاركة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة.

"يمكن أن تكون أيضًا طريقة رائعة لتمثيل نفسك دون استخدام صورتك الحقيقية حتى تشعر بمزيد من الخصوصية.

"بالنسبة للعديد من الأشخاص ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء صورة رمزية وسنستمر في تقديم تحسينات في الأسلوب بما في ذلك الإضاءة والتظليل ونسيج تصفيف الشعر والمزيد مما سيجعل الصور الرمزية أفضل بمرور الوقت."

لكن هل تعلم أنه من الممكن أيضًا تعيين الصورة الرمزية الخاصة بك مباشرةً كصورة ملف تعريف واتساب - بدلاً من وجهك.

لإنشاء صورة واتساب الرمزية، انتقل إلى الإعدادات.

انقر الآن على الصورة الرمزية ثم إنشاء صورتك الرمزية.

ثم اتبع الخطوات لإنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك وانقر فوق تم.

إذا كنت تريد استخدامها كصورة ملفك الشخصي، فانقر فوق الإعدادات ثم انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك.