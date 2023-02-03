شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين البيتكوين والتوكنز؟.. تفاصيل مهمة عن التعاملات الرقمية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بيتكوين Bitcoin هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، هي شكل من أشكال العملات الرقمية التي يمكن استخدامها لإجراء المعاملات عبر الإنترنت، وهذه العملة المشفرة ليست الوحيدة الموجودة، بل يقدر أن هناك ما يقرب من 22000 من هذه العملات، والتى تشمل على Ethereum و Terra و Binancecoin و Dogecoin، ومع ذلك تختلف العملة المشفرة عن الأصول الرقمية مثل التوكن "Token"، حيث نقدم لك الفرق بين الاثنين وتفاصيل التعاملات الرقمية لهما، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

عملة البيتكوين

تم إنشاء عملة البيتكوين في عام 2009 من جانب شخص أو مجموعة من الناس باسم ساتوشي ناكاموتو، ولم يتم التعرف على ناكاموتو أبدًا، على الرغم من أن رجل الأعمال الأسترالي كريج وايت يدعي أنه الرجل الذي يقف وراء الاسم المستعار.

ويتم توفير عملات البيتكوين بعناية وبطريقة خاضعة للرقابة، حيث لن يتمكن أي شخص من إنشاء أو إصدار عملات معدنية جديدة حسب الرغبة.

لن يكون هناك أكثر من 21 مليون عملة بيتكوين، في حين أن كل عملة يمكن تقسيمها إلى 100 مليون وحدة تعرف باسم Satoshis، لأن هذا يوقف تآكل القيمة "التضخم" الذي يحدث للعملات العادية.

وهناك الكثير من العملات المشفرة لأن تقنية blockchain الخاصة بتعاملات العملات مفتوحة المصدر، مما يعني أن أي مطور برامج يمكنه بسهولة نسخ الكود لإنشاء عملته الخاصة، ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين هذه العملات و"التوكنز".

ما هى التوكنز؟

تعد البيتكوين والعملات الأخرى هي عملات يتم تداولها عبر سلاسل الكتل الفردية الخاصة بها، ولكن التوكينز هي عبارة عن مجموعة من الرموز، تشير إلى أصول رقمية يتم تداولها على إحدى سلاسل الكتل الموجودة مسبقًا باستخدام عملة مشفرة.

وتعد أشهر هذه الرموز هي NFTs، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي أشياء ذات قيمة مثل الموسيقى أو الفن.

ويمكن أن تمثل الرموز أيضًا خدمة، مما يمنح المستخدم الحق في تنفيذ إجراءات على blockchain، أو ملكية استثمار مالي.