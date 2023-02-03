شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 3% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الخميس 2 فبراير بمكاسب قدرها 3% للتداول عند نقطة سعر 23884 دولارًا في التبادلات الدولية، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث نمت البيتكوين بمقدار 755 دولارًا.

وتم تداول إيثر بمكاسب أكبر من البيتكوين، حيث ارتفع سعر العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة بنسبة 5.42 %، ويتم تداول إيثر عند نقطة سعر 1670 دولارًا، وسجلت العملة المشفرة نموًا قدره 87 دولارًا منذ تسعير اليوم الأخير، وفقًا لموقع Gadgets 360 .

وارتفع تقييم سوق العملات الرقمية بنسبة 3.78 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، تبلغ قيمة قطاع التشفير العالمي حاليًا 1.09 تريليون دولار.

بدأ عام 2023 بشكل إيجابي للعملات المشفرة، والتي يتعافى معظمها من انهيار العام الماضي، على الرغم من عنصر التقلب، فقد حافظ قطاع العملات المشفرة بطريقة ما على حماية نفسه ضد حظر في الهند، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.