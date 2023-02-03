شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PayPal تقوم تُسرّح 2000 موظف بنحو 7% من القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توشك PayPal على أن تصبح أحدث شركة تقنية تقوم بتسريح جزء كبير من قوتها العاملة، وأعلن شركة المدفوعات أنها تعتزم خفض ما يقرب من 2000 موظف ، وهو رقم يعادل حوالي 7% من إجمالي موظفيها، وفقًا لرئيس PayPal ومديرها التنفيذي دان شولمان ، ستحدث عمليات التسريح خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، مع تأثر بعض أجزاء الشركة أكثر من غيرها، وفقا لتقرير engadget.

وقال شولمان: "سوف نتعامل مع زملائنا المغادرين بأقصى درجات الاحترام والتعاطف ، ونزودهم بحزم سخية ، ونشارك في المشاورات عند الاقتضاء ، وندعمهم في انتقالاتهم". "أريد أن أعبر عن تقديري الشخصي للمساهمات المفيدة التي قدموها إلى PayPal."

وتنضم الشركة إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا التي أعلنت عن تسريح العمال في الأشهر الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت Google عن خطط للتسريح12000 موظف، أو حوالي ستة بالمائة من قوتها العاملة العالمية.

وقبل ذلك ، قالت Microsoft إنها ستفعل ذلك بقطع 10000 وظيفة، وشولمان مثل نظرائه في Microsoft و Google وشركات التكنولوجيا الأخرى ، ألقى باللوم على تسريح PayPal للعمال على "بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة" التي وجدت الشركة نفسها فيها مؤخرًا. وقال: "في حين أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تحديد الحجم الصحيح لهيكل التكلفة لدينا ، وركز مواردنا على أولوياتنا الاستراتيجية الأساسية ، فإن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يدخل في منطقةالركود حتى الان عند 3.5 % ، انخفض معدل البطالة الوطني إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا ، ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الماضية.

وبالتحول على وجه التحديد إلى PayPal ، تغلبت الشركة على توقعات وول ستريت خلال فترة عملهاأحدث مكالمة أرباح، مع زيادة الإيرادات والدخل بنسبة 11% و 7% على أساس سنوي ، على التوالي.