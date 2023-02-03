شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحتفل بالرحلة رقم 200 لصاروخ فالكون 9.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن فالكون 9 هو الصاروخ الأمريكي الأكثر أمانًا والأكثر نشاطًا، وهو الوحيد المعتمد حاليًا لنقل البشر إلى محطة الفضاء الدولية.

تم تزويد هذا الصاروخ بـ 53 قمراً صناعياً من Starlink، مما رفع العدد الإجمالي الموجود الآن في المدار إلى أكثر من 3800، ثم عادت هذه المرحلة الأولى إلى الأرض، حيث هبطت على سفينة SpaceX بدون طيار A Shortfall of Gravitas بعد حوالي 8 دقائق و 45 ثانية من الإقلاع.

وكان هذا هو الإطلاق الرابع لأقمار Starlink الصناعية حتى الآن هذا العام، ولدى SpaceX إذن لوضع كوكبة من 12000 في المدار ولكنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة لإضافة 30000 أخرى فوق ذلك.

توفر الأقمار الصناعية خدمة إنترنت منخفضة السرعة وعالية السرعة بتكلفة معقولة، غالبًا إلى المناطق النائية التي لا تحتوي على شبكة WiFi موجودة، وتوسعت العام الماضي لتشمل اليخوت والسفن السياحية.

تبين أن الخدمة تقدم سرعات تصل إلى 200 ميجابت في الثانية، وهو أعلى مما يمكن أن تحققه الكابلات النحاسية التي تُستخدم عادةً في المناطق النائية.

على الرغم من أن جميع عمليات إطلاق Starlink حتى الآن قد تم نشرها بمساعدة فالكون 9، إلا أن ذلك قد يتغير قريبًا عندما تكون Starship جاهزة للانطلاق