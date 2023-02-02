شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق خدمة مدفوعة عبر ChatGPT Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

على الرغم من أن الأشخاص سيظلون قادرين على استخدام chatbot مجانًا، إلا أن هناك بعض الامتيازات التي تأتي مع خطة ChatGPT Plus.

قالت شركة OpenAI إن المشتركين سيكون لديهم وصول عام إلى برنامج الدردشة الآلي، حتى في أوقات الذروة، سيحصلون أيضًا على أوقات استجابة أسرع من ChatGPT، إلى جانب أولوية الوصول إلى الترقيات والميزات الجديدة حسبما نقلت Engadget.

الخدمة المدفوعة متاحة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

تخطط OpenAI لدعوة الأشخاص تدريجيًا من قائمة انتظار ChatGPT Plus للاشتراك في الخدمة خلال الأشهر القادمة.

تتطلع الشركة أيضًا إلى فتح الخطة للناس في البلدان والمناطق الأخرى في المستقبل القريب.

قالت شركة OpenAI إن الخطة المميزة ستساعد في إبقاء ChatGPT مجانيًا ليستخدمه أي شخص.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستكشف اشتراكات أرخص، بالإضافة إلى خطط الأعمال وحزم البيانات لزيادة التوفر.

قالت OpenAI في منشور مدونة: "لقد أطلقنا ChatGPT كمعاينة بحثية حتى نتمكن من معرفة المزيد حول نقاط القوة والضعف في النظام وجمع تعليقات المستخدمين لمساعدتنا على تحسين حدوده"، "منذ ذلك الحين قدم لنا ملايين الأشخاص تعليقات، وقمنا بإجراء العديد من التحديثات المهمة ورأينا أن المستخدمين يجدون قيمة عبر مجموعة من حالات الاستخدام الاحترافية، بما في ذلك صياغة المحتوى وتحريره وطرح الأفكار، والمساعدة في البرمجة وتعلم جديد المواضيع."

وجدت شركة OpenAI بعض الطرق الأخرى لجلب التمويل.

في الشهر الماضي أعلنت مايكروسوفت أنها تقوم باستثمار بمليارات الدولارات في الشركة وتخطط لاستخدام تقنية OpenAI على نطاق أوسع عبر منتجاتها.

في غضون ذلك ورد أن جوجل ركزت بشدة على عملها في مجال الذكاء الاصطناعي بعد ظهور ChatGPT.

يُقال إنه يعد برنامج الدردشة الآلي الخاص به وما لا يقل عن 20 منتجًا آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي للتباهي به هذا العام.