شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. خاصية Streak فى سناب شات وكيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر
كيف تستخدم خاصية Streak بالطريقة الصحيحة؟
إن استخدام ستريك يُعدّ أمرًا سهلاً مثل إرسال وتلقي قصص قصيرة كالمعتاد من أحد أصدقائك. ومع ذلك، يجب الالتزام بالقواعد التالية لاستخدام هذه الخاصية بالطريقة الصحيحة:
1- يجب أن تُرسل وتتلقى قصصًا قصيرة وليس رسالة دردشة مكتوبة.
2- يُمكن أن تكون القصص الخاصة بك صورة أو فيديو.
3- فقط القصص المصورة في سناب شات والمرسلة إلى الأفراد تُحتسب.
4- لا تُحتسب اللقطات المرسلة من تبويب Memories أو باستخدام Spectacles.
5- يجب الاستمرار في تبادل القصص مع أصدقائك لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل لبدء ستريك.
اتبع الخطوات التالية للبدء باستخدام ستريك:
1- افتح تطبيق سناب شات في آيفون أو أندرويد، ثم اضغط فوق علامة تبويب المحادثة.
2- حدد الصديق الذي تريد أن تبدأ ستريك معه.
3- في صفحة المحادثة الخاصة مع صديقك، اضغط فوق رمز الكاميرا الموجود أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.
4- التقط صورة بالضغط فوق زر (التصوير) Shutter، أو سجّل مقطع فيديو بالنقر فوق زر التصوير وتثبيته.
5- بعد التقاط القصة، أرسلها إلى صديقك بالنقر فوق علامة الإرسال في الزاوية اليمنى السفلية.