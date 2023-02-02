شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. خاصية Streak فى سناب شات وكيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خاصية Snapstreak عبارة عن سلسلة قصص قصيرة تبادلتها أنت وصديقك في سناب شات، فعندما تُرسل وتتلقى قصصًا قصيرة من صديق معين لمدة ثلاثة أيام متتالية، فإنك تبدأ تلقائيًا باستخدام خاصية Snapstreak، وبمجرد تفعيلها مع شخص معين سيظهر (رمز تعبيري) Emoji في شكل لهب بجوار اسم ذلك الشخص في تبويب (المراسلة) Chat داخل التطبيق.

والفائدة من هذه الخاصية هي أن تبقى في تواصل دائم مع أصدقائك، وتستمر في إرسال قصص قصيرة في سناب شات واستقبالها بسهولة.

كيف تستخدم خاصية Streak بالطريقة الصحيحة؟

إن استخدام ستريك يُعدّ أمرًا سهلاً مثل إرسال وتلقي قصص قصيرة كالمعتاد من أحد أصدقائك. ومع ذلك، يجب الالتزام بالقواعد التالية لاستخدام هذه الخاصية بالطريقة الصحيحة:

1- يجب أن تُرسل وتتلقى قصصًا قصيرة وليس رسالة دردشة مكتوبة.

2- يُمكن أن تكون القصص الخاصة بك صورة أو فيديو.

3- فقط القصص المصورة في سناب شات والمرسلة إلى الأفراد تُحتسب.

4- لا تُحتسب اللقطات المرسلة من تبويب Memories أو باستخدام Spectacles.

5- يجب الاستمرار في تبادل القصص مع أصدقائك لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل لبدء ستريك.

اتبع الخطوات التالية للبدء باستخدام ستريك:

1- افتح تطبيق سناب شات في آيفون أو أندرويد، ثم اضغط فوق علامة تبويب المحادثة.

2- حدد الصديق الذي تريد أن تبدأ ستريك معه.

3- في صفحة المحادثة الخاصة مع صديقك، اضغط فوق رمز الكاميرا الموجود أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

4- التقط صورة بالضغط فوق زر (التصوير) Shutter، أو سجّل مقطع فيديو بالنقر فوق زر التصوير وتثبيته.

5- بعد التقاط القصة، أرسلها إلى صديقك بالنقر فوق علامة الإرسال في الزاوية اليمنى السفلية.