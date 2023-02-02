شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة آبل قد تعلن عن أول انخفاض لها فى الإيرادات منذ ما يقرب من 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن أول انخفاض لها في الإيرادات الفصلية منذ ما يقرب من أربع سنوات بعد أن أدت القيود الصارمة لـ COVID-19 في الصين إلى زعزعة الاقتصاد وأدت الاحتجاجات ذات الصلة إلى ارتفاع إنتاج iPhone في أكبر مورديها Foxconn.

وسيبحث المستثمرون عن تفاصيل حول كيفية محاولة الرئيس التنفيذي تيم كوك تعزيز الطلب في اقتصاد ضعيف أدى إلى تسريح جماعي للعمال في صناعة التكنولوجيا، وهي خطوة تجنبت Apple حتى الآن بفضل التوظيف المقتصد أثناء الوباء، وفقاً لموقع gadgets360.

قال كريش سانكار المحلل في كوين: "مع تطبيع تحديات سلسلة التوريد إلى حد كبير، نعتقد الآن أن شركة آبل تدخل فترة من تباطؤ الطلب بسبب العوامل الكلية"، مضيفًا أنه يتوقع بيع عدد أقل من وحدات iPhone بنسبة 2 % في عام 2023.

من المتوقع أن تعلن أكبر شركة عامة في العالم اليوم الخميس أن مبيعات iPhone تراجعت بنحو 5 % في ربع السنة الأهم للعطلات، وفقًا لرفينيتيفة، كانت آخر مرة تراجعت فيها مبيعات iPhone في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر في عام 2020، أي بعد أشهر من انتشار جائحة COVID-19.

يتوقع محللو UBS أن تصمد مبيعات iPhone في الولايات المتحدة بشكل أفضل من الصين وأوروبا، حيث تأثرت الاقتصادات بتأثير COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محلل BofA وامسي موهان إنه من المرجح أن يتم دفع بعض الطلب على iPhone إلى الربع الحالي بعد قيود العرض في الربع الأول وخسر بعض الطلب بسبب عدم توفر المنتج في فترة العطلة.

من المقرر أن تسجل أعمال الخدمات، وهي محرك نمو رئيسي للشركة وموطن خدمات تدفق الموسيقى والفيديو من Apple، أدنى نمو في الإيرادات لربع العطلات، وهو تداعيات أخرى للمستهلكين الذين يحدون من الإنفاق.

أثار الاضطراب في أكبر مصنع iPhone في العالم في مدينة Zhengzhou بالصين تحذيرًا نادرًا من Apple في نوفمبر ومخزونًا محدودًا من طرازات iPhone 14 خلال ما يُعد عادةً أكبر ربع مبيعات، مدعومًا بإطلاق المنتجات والعطلات.

الصين الكبرى، بما في ذلك هونغ كونغ ، هي مفتاح ثروات شركة Apple، حيث تساهم بنحو الخمس في الإيرادات السنوية، وقامت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في عام 2019 بتخفيض إجمالي توقعات مبيعاتها بسبب التباطؤ الاقتصادي في البلاد في أعقاب الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

ومع ذلك، يتوقع المحللون تعافيًا أسرع بكثير هذه المرة مع إعادة تشغيل المصانع في الصين وتنويع شركة Apple بصمتها الإنتاجية من خلال مصانع في الهند.