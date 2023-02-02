شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بركان "شيفيلوتش" في روسيا يقذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الرئيسي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، أن بركان شيفيلوتش قذف يوم الأربعاء 1 فبراير عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 6.5 كلم، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان الإدارة "ينتشر عمود الرماد البركاني في اتجاه الشمال الشرقي نحو خليج أوزيرني، ولا توجد مراكز سكنية على مسار انتشاره".

ووفقا لتوضيح وزارة الطوارئ، لم تسجل أي حالة لتساقط الرماد البركاني على البلدات السكنية، كما أنه لا توجد أي مجموعة سياحية في هذه المنطقة حاليا.

ويذكر أن بركان شيفيلوتش الذي ارتفاعه 3283 مترا، كان قد قذف في 19 يناير الماضي عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كلم أيضا.