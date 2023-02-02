علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: بركان "شيفيلوتش" في روسيا يقذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كلم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الرئيسي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، أن بركان شيفيلوتش قذف يوم الأربعاء 1 فبراير عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 6.5 كلم، حسبما نقلت RT.

 

وجاء في بيان الإدارة "ينتشر عمود الرماد البركاني في اتجاه الشمال الشرقي نحو خليج أوزيرني، ولا توجد مراكز سكنية على مسار انتشاره".

 

ووفقا لتوضيح وزارة الطوارئ، لم تسجل أي حالة لتساقط الرماد البركاني على البلدات السكنية، كما أنه لا توجد أي مجموعة سياحية في هذه المنطقة حاليا.

 

ويذكر أن بركان شيفيلوتش الذي ارتفاعه 3283 مترا، كان قد قذف في 19 يناير الماضي عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كلم أيضا.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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