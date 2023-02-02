شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليارا مستخدم نشط يومياً على فيسبوك بنهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسهم Meta في تعاملات ما بعد الإغلاق في وول ستريت بنحو 19% بدعم من نتائج أعمال الشركة الإيجابية عن الربع الأخير من 2022، حسبما نقلت CNBC، وبلغت ربحية السهم 1.76 دولار، وبلغت الإيرادات 32.17 مليار دولار، وهي أفضل من توقعات Refinitiv عند 31.53 مليار دولار.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً على Facebook: ملياري مستخدم بنهاية الربع الفصلي، مقارنة بتوقعات 1.99 مليار، عدد المستخدمين النشطين شهرياً: 2.96 مليار أقل قليلاً من التقديرات عند 2.98 مليار، متوسط الإيرادات عن كل مستخدم: 10.86 دولار، أي أعلى من التوقعات عند 10.63 دولار.

وعلى الرغم أن إيرادات Meta كانت أعلى من التوقعات إلا أنها تراجعت بنسبة 4% على أساس سنوي، كما أنه ثالث تراجع فصلي في الإيرادات على التوالي.

وتتوقع Meta أن تحقق إيرادات تتراوح ما بين 26 مليار و28.5 مليار دولار في الربع الأول الجاري، مقابل توقعات المحللين عند 27.1 مليار دولار.

وأوضحت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي Facebook أن إجمالي القوى العاملة لديها زادت 20% في 2022 إلى 86.4 ألف، ويشمل هذا العدد 11 ألف موظف الذين أعلنت الشركة أنها ستستغني عنهم في نوفمبر.

كما أعلنت Meta عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار، وكانت الشركة اشترت أسهماً بقيمة 27.9 مليار دولار العام الماضي.