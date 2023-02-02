شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة لاكتشاف النص الذى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت OpenAI التابعة لمايكروسوفت روبوت الدردشة المُسمى ChatGPT في نوفمبر 2022، منذ إطلاقه انتشر برنامج chatbot الشهير نظرًا لقدراته "الشبيهة بالإنسان" التي يمكنها معالجة المطالبات لكتابة المقالات والمقالات والقصائد والمزيد.

كما تم انتقاد الـ chatbot من قبل العديد من المؤسسات التعليمية حيث يخشى المعلمون أن تعيق ChatGPT منحنى التعلم للطلاب وستسهل الغش.

لحل هذه المشكلة ابتكر مُنشئ ChatGPT الآن أداة جديدة تسمى مُصنف AI ، والتي ستساعد المستخدمين على تحديد النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

قامت OpenAI بتحديث منشور المدونة الخاص بها للإعلان عن أحدث البرامج التي يمكنها اكتشاف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة AI.

فيما يلي جميع التفاصيل حول الأداة التي يمكنها اكتشاف النص المكتوب على ChatGPT:





ما هو مصنف AI

المصنف AI هو نموذج لغوي يتم تدريبه على مجموعة بيانات لكل من النصوص المكتوبة من قبل الإنسان والنصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي حول نفس الموضوع. تهدف هذه الأداة إلى تمييز النص الذي يكتبه البشر عن النصوص المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي. حسب الشركة. يستخدم أحدث البرامج مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات لمعالجة مشكلات مثل - حملات المعلومات المضللة الآلية والخداع الأكاديمي.





مصنف AI: التوافر والعيوب

كما تناولت الشركة أيضًا كفاءة أداة الكشف وذكرت أن البرنامج غير موثوق به للغاية بالنسبة للنصوص التي تقل عن 1000 حرف. علاوة على ذلك ، يحذر OpenAI أيضًا من أن النصوص المحررة المكتوبة أصلاً بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تخدع المصنف.

مصنف AI حاليًا في وضعه التجريبي العام وقد ذكرت الشركة أنها ستجعل الأداة متاحة للجمهور للحصول على تعليقات حول فائدة هذه "الأداة غير الكاملة".

مصنف AI: الأهمية

ذكرت OpenAI أنها تدرك أهمية تحديد النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي بين المعلمين، توضح الشركة أيضًا أن هذه الأداة مهمة أيضًا لفهم "حدود وتأثيرات مصنفات النص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي".





تم حظر ChatGPT من قبل المدارس والكليات

تم حظر chatbot الفيروسي من العديد من المؤسسات التعليمية التي تشمل - المدارس الأمريكية وكليات بنغالورو وجامعة كبرى في فرنسا وغيرها، تشعر هذه المؤسسات بالقلق من أن الطلاب سيستخدمون برنامج الدردشة الآلي هذا للغش أو الانتحال.

كما تم تقديم أدوات الكشف التابعة لجهات خارجية مثل GPTZero لمساعدة المعلمين على اكتشاف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. أكدت شركة OpenAI أيضًا أنها تتعامل مع المعلمين لمناقشة إمكانيات وقيود ChatGPT.

كما وعدت الشركة أيضًا بمواصلة العمل على اكتشاف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.