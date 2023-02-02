شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية تسير على 3 عجلات.. اعرف سعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبتعد الكثير من الأشخاص عن شراء سيارات كهربائية، بسبب عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى إعادة شحنها، خاصة أن العثور على مكان لشحن السيارة قد يكون أمرا صعبا في بعد الأحيان.

لكن القلق بخصوص شحن السيارات الكهربائية، قد يصبح قريبًا شيئًا من الماضي، حيث تم الإعلان والكشف عن أول أسطول من المركبات الكهربائية التي تسخر الطاقة الشمسية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

سعر السيارة 33 ألف دولار

يمكن لمركبة Aptera "Launch Edition" التي تعمل بالطاقة الشمسية أن تقود ما يصل إلى 64 كم في اليوم دون الحاجة إلى توصيلها بالكهرباء، لكن مثل هذا الامتياز يأتي بتكلفة، حيث ستتوفر كل سيارة مقابل 33.200 دولار بمجرد طرحها للبيع، والذي من المتوقع أن يكون في نهاية هذا العام.

تم دمج هيكل السيارة ذات الثلاث عجلات مع ألواح شمسية بمساحة 34 قدمًا مربعة، مما يسمح لها بشحن 700 واط من الكهرباء أثناء القيادة، وتقول أبتيرا موتورز إن مالكي إصدار Aptera Launch Edition يمكنهم أن يتوقعوا القيادة لأسابيع، أو حتى شهور، دون الحاجة إلى توصيل الكهرباء لشحنها".

وقالت الشركة المصممة للسيارة، إنه في مكان مشمس بشكل خاص مثل جنوب كاليفورنيا، قد يجد السائقون أنه لا يتعين عليهم شحن سيارتهم مطلقًا.

السيارة تحتوى 3 عجلات فقط

وتتكون السيارات من ستة مكونات خفيفة الوزن للجسم مصنوعة من مزيج من ألياف الكربون والألياف الزجاجية، وتتناسب هذه معًا في شكل انسيابي، مما يقلل من السحب ويزيد من كفاءة السيارة، وهذا يعني أيضًا أنها تستخدم ربع طاقة المركبات الكهربائية والهجينة الأخرى فقط، كما تحتوى السيارة على ثلاث عجلات فقط، حيث يؤدي ذلك إلى التخلص من فقدان الطاقة المحتمل.

يحتوي الإصدار Launch Edition على حزمة بطارية تبلغ 42 كيلو وات في الساعة، مما تمنح السيارة نطاقًا إجماليًا يبلغ 640 كم، ولكن سيتم زيادته 1600 كم في الإصدارات الأحدث.

كما تأتي السيارة مزودة بشاحن بقوة 6.6 كيلو واط، ويتم تشغيل كل من عجلات السيارة الثلاث بواسطة محرك فردي، مما يمنحها قوة إنتاجية إجمالية تبلغ 128 كيلوواط (171 حصانًا)، وسرعة قصوى تبلغ 162.5 كم في الساعة، والقدرة على الوصول إلى 100 كم / ساعة) في أربع ثوانٍ فقط.



السيارة من الداخل



تصميم السيارة



تصميم السيارة الجديدة