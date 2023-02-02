شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف أن هاتفك الذكي مقاوم للماء؟.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرك الكثير من المستخدمين أن أجهزة iPhone و Android الخاصة بهم مقاومة للماء - لكن لمعرفة ما إذا كان جهازك مقاوم للماء، فإن الغالبية العظمى من الهواتف تتمتع بمستوى معين من مقاومة الماء هذه الأيام. وإذا لم تكن متأكدًا من جهاز iPhone أو Android الخاص بك - ولا ترغب في المخاطرة - فهناك طريقة بسيطة لحلها.

الأمر كله يتعلق بشيء يسمى تصنيف IP.

قد تراها على عبوة جهازك كرموز IP.

يرمز IP إلى الحماية من دخول الماء والغبار ولا يغطي السوائل فحسب ، بل الأجسام الصلبة أيضًا (عادةً الغبار).

يأتي عادةً برقمين.

الأول يتوافق مع حماية الأشياء الصلبة.

والثاني عن السوائل.

كلما زاد الرقم، كان ذلك أفضل في تحمل الأشياء.

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يتم تعريف الكود نفسه من قبل منظمة تعرف باسم اللجنة الكهروتقنية الدولية.

في الوقت الحالي تنتقل حماية الجسيمات الصلبة إلى أي مكان من 0 ، وهي حماية صفرية ، حتى 6 ، والمعروفة باسم مقاومة الغبار.

تتمتع أجهزة iPhone بعد 6S بتصنيف 6.

تنتقل الحماية من دخول السائل من 0 - صفر حماية مرة أخرى - وصولاً إلى 9K.

و9K تعني أنه يمكنه تحمل نفاثات الماء القوية ذات درجات الحرارة العالية.

هذا المستوى من الحماية ليس ضروريًا للهواتف اليومية.

فى الوقت الحالي، سيحصل معظمهم على تصنيف 7 أو 8.

يعني التصنيف 7 أنه يمكن أن يستغرق الغمر حتى عمق متر واحد ، بينما تحت الماء لمدة 30 دقيقة.

وفي الوقت نفسه، فإن الرقم 8 هو أكثر قليلاً - الغمر في عمق متر واحد أو أكثر.

يقوم المصنعون بالكثير من الاختبارات الخاصة بهم وسوف يخبروك بالمقدار الذي يمكنك أن تأخذه من جهازك ، لذا تأكد من التحقق من موقع الويب الخاص بهم للحصول على المعلومات الرسمية قبل إغراقهم.