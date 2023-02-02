شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تفعيل وضع التركيز Focus mode فى ساعة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر ساعة آبل (Apple Watch) في العمل بشحنة واحدة لمدة تصل إلى 18 ساعة، ولكن إذا وجدت أن ساعتك تحتاج إلى الشحن قم بتفعيل وضع التركيز أثناء النومFocus mode، ويساعد تفعيل (وضع التركيز) Focus mode المرتبط بالنوم في الحد من استنزاف طاقة البطارية طوال الليل.

كيفية تفعيل وضع التركيز Focus mode :.

1- انتقل إلى (مركز التحكم) control center في ساعة آبل.

2- اضغط فوق الأيقونة التي تحمل رمز الهلال.

3- من قائمة خيارات التركيز حدد (النوم) Sleep.

4- ستلاحظ بعدها ظهور أيقونة في شكل سرير في أعلى شاشة الساعة.

إذا ضغطت براحة يدك فوق الشاشة، فسيتوقف تشغيل شاشة ساعة آبل، وعند النقر فوقها بإصبعك سيظهر الوقت والمنبه التالي الذي ضبطته فقط، ولإيقاف تشغيل وضع التركيز المرتبط بالنوم والعودة إلى الشاشة المعتادة، اضغط لمدة ثلاث ثوانٍ تقريبًا فوق شاشة الساعة.