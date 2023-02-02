شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: زراعة الأشجار يمكن أن تحد من الوفيات الناجمة عن موجات الحر الصيفية بالمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن زراعة المزيد من الأشجار يمكن أن تقلل الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في المدن بمقدار الثلث، ووفقًا للدراسة، من بين 6700 حالة وفاة مبكرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في المدن الأوروبية خلال عام 2015، كان من الممكن منع ثلث هذه الوفيات (2644) عن طريق زيادة الغطاء الشجري في المناطق الحضرية بنسبة تصل إلى 30٪.

وجدت دراسة النمذجة المنشورة في The Lancet أيضًا أن الغطاء الشجري خفض درجات الحرارة الحضرية بمعدل 0.4 درجة خلال فصل الصيف.

وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة، تامار إيونغمان، من معهد برشلونة للصحة العالمية: "نحن نعلم بالفعل أن درجات الحرارة المرتفعة في البيئات الحضرية مرتبطة بنتائج صحية سلبية، مثل فشل القلب والجهاز التنفسي، ودخول المستشفى والوفاة المبكرة، وهذه الدراسة هي الأكبر من نوعها والأولى التي تبحث تحديدًا في الوفيات المبكرة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في المدن وعدد الوفيات التي يمكن منعها عن طريق زيادة الغطاء الشجري"، وفقاً لصحيفة "مترو".

يقترح الباحثون أن البيئات الحضرية تسجل درجات حرارة أعلى من المناطق الريفية المحيطة، والتي يشار إليها عمومًا باسم "جزر الحرارة الحضرية"، وتشير الدراسة إلى أن الاختلاف في درجات الحرارة ناتج عن الأنشطة البشرية مثل إزالة الغطاء النباتي ووجود الأسفلت واستخدام مواد البناء التي تمتص الحرارة وتحبسها.

ومن المتوقع أن تصبح درجات الحرارة المتزايدة في المدن أكثر حدة مع تغير المناخ، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة الملحة للمدن للتكيف لتحسين النتائج الصحية، حيث قدر العلماء معدلات الوفيات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا في 93 مدينة أوروبية بين يونيو وأغسطس 2015، وهذا يمثل حوالي 57 مليون شخص في المجموع.

وتم تحليل البيانات الخاصة بالوفيات في هذا الوقت تقريبًا بمتوسط درجات الحرارة اليومية للمدينة في سيناريوهين للنمذجة.

الأول يقارن درجة حرارة المدينة بدون جزر الحرارة الحضرية مع درجة حرارة المدينة مع جزر الحرارة الحضرية.

والثاني يحاكي انخفاض درجة الحرارة نتيجة زيادة الغطاء الشجري إلى 30٪.

قدر الباحثون عدد الوفيات التي تُعزى إلى الحرارة الحضرية بالإضافة إلى عدد الوفيات التي يمكن منعها من خلال زيادة الغطاء الشجري.

وتشير الدراسة إلى أن متوسط الفرق في درجات الحرارة اليومية بين المدن والريف من يونيو إلى أغسطس 2015 كان أكثر دفئًا بمقدار 1.5 درجة من المناطق الريفية المحيطة.

في جميع المدن، كان 75٪ من السكان يعيشون في مناطق ذات متوسط فرق صيفي في درجة حرارة المدينة أكبر من درجة واحدة، و 20٪ بمتوسط اختلاف في درجات الحرارة في الصيف أكبر من درجتين، مقارنة بالريف المحيط.

يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تدعم فكرة أن الأشجار الحضرية توفر فوائد صحية عامة وبيئية كبيرة، ومع ذلك، فهم يقرون بضرورة الجمع بين زيادة تغطية الأشجار مع تدخلات أخرى لتعظيم خفض درجة الحرارة الحضرية على سبيل المثال، تغيير مواد سطح الأرض لتقليل درجات الحرارة ليلا مثل استبدال الأسفلت بالأشجار.

يبلغ متوسط الغطاء الشجري للمدينة في أوروبا حاليًا 14.9٪، لذا فإن تحقيق هدف تغطية الأشجار بنسبة 30٪ قد يمثل تحديًا كبيرًا لبعض المدن.