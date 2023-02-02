شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق IMessages فى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل iMessages فقط على أجهزة Apple مثل iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac بينما يمكن تبادل الرسائل النصية عبر أي جهاز.

تطبيق iMessage هو تطبيق الرسائل الافتراضي على جهاز iPhone الخاص بك والنصوص التي يتم تبادلها كما تظهر iMessages باللون الأزرق، بينما تظهر الرسائل النصية على نفس التطبيق باللون الأخضر.

ونظرًا لأن خدمة iMessage تستخدم بيانات الجوال أو اتصال الإنترنت، فهذا يعني أنك ستحتاج إلى اتصال ثابت، حيث أن الرسائل النصية لا تتطلب خطة بيانات أو اتصالاً بالإنترنت.

لا يمكن لمستخدمي Android استخدام iMessages لأن هناك نظام تشفير من طرف إلى طرف في iMessage يؤمن الرسائل من الجهاز الذي يتم إرسالها عبر خوادم Apple إلى الجهاز الذي يستقبلها، علاوة على ذلك، يمكن الوصول إلى ميزات وتأثيرات iMessages حصريًا عن طريق الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو macOS أو iPadOS.

يُتيح تطبيق iMessages استعادة الرسائل النصية المحذوفة منه في غضون شهر واحد من حذفها في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16.

استخدام تطبيق iMessagesلاستعادة الرسائل المحذوفة:

1- انتقل إلى تطبيق الرسائل النصية iMessages.

2- اضغط فوق زر (تحرير) Edit الظاهر في الجهة اليُسرى العُلوية.

3- اضغط فوق خيار (عرض المحذوفة مؤخرًا) Show Recently Deleted.

4- ستجد قائمة تحتوي على كل الرسائل المحذوفة المتاحة للاسترداد، ويمكنك استعادة جميع الرسائل الظاهرة في القائمة أو بعضها.