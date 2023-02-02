شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: AMD تعتقد أن تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصى سينتهى بعد ربع عام آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير theverge التقنى أن الكثير من الناس لا يشترون أجهزة الكمبيوتر، ويتعرض صانعو الرقائق لضربة قوية - لكن AMD تعتقد أن ذلك يجب أن يتحسن قبل وقت طويل من انتهاء العام.

وقالت ليزا سو ، الرئيس التنفيذي لشركة AMD اليوم، في مكالمة أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2022 : "يجب أن يكون الربع الأول هو الأدنى بالنسبة لنا فى أجهزة الكمبيوتر" .

ويتوقع سو أن السوق الإجمالي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي يمكن معالجتها سينكمش بنسبة 10% هذا العام ، لينخفض ​​إلى حوالي 260 مليون وحدة. ( ذكرت IDC هذا الشهر أن 292.3 مليون جهاز كمبيوتر تم شحنها في عام 2022 ، واقترح كل من IDC و Gartner أن الأمر قد يستغرق حتى عام 2024 للتعافي). ويقول Su إن AMD تتوقع "نصفًا أولًا أكثر ليونة ونصفًا ثانيًا أقوى".

بينما تتوقع AMD أن كلاً من معالج العميل وإيرادات الألعاب ستستمر في الانخفاض في الربع القادم - حتى مع وجود وحدات المعالجة المركزية الجديدة لسطح المكتب Ryzen 7000 و 7000 وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المحمول وشرائح RDNA 3 المحمولة - وتقول Su إنها تمتلك بالفعل 25% أكثر يفوز تصميم الكمبيوتر الدفتري هذا العام، مع طرح 250 جهاز كمبيوتر محمولًا مختلفًا يعمل بنظام AMD للبيع.

وانخفضت أرباح الشركة إلى 21 مليون دولار فقط هذا الربع ، بانخفاض 98% ، لكنها تقول إن معظم ذلك كان بسبب الاستحواذ على Xilinx ، وانخفضت عائداتها من معالجات العملاء ووحدات معالجة الرسومات للألعاب بنسبة 51% و 7% في الربع الرابع على التوالي.

بينما تنتظر AMD تعافي الطلب، ويقول سو إن الشركة "قلصت شحن" معالجاتها ووحدات معالجة الرسوميات إلى السوق، بينما يمكنك العثور على بعض الخصومات بسبب "برامج التسويق وحوافز التسعير المطبقة"، يقول سو إن الشركة تركز على مطابقة العرض مع الطلب في أقرب وقت ممكن، وهي تقول: "سنقوم بتخفيض حجم السفن إلى حد أقل في الربع الأول".

تقول شركة الأبحاث جارتنر إن الركود الحالي في أجهزة الكمبيوتر الشخصي "يمثل أكبر انخفاض في الشحن ربع سنوي منذ أن بدأت جارتنر في تتبع سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في منتصف التسعينيات." وكتبت أن مزيج التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، و"توقع حدوث ركود عالمي"، وحقيقة أن العديد من الأشخاص قد اشتروا بالفعل جهاز كمبيوتر شخصيًا جديدًا أثناء الوباء، كل ذلك أدى إلى تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الجديدة.