شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى أول منصة فى العالم لبث الموسيقى تتجاوز 200 مليون مستخدم مدفوع الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت منصة تدفق الموسيقى السويدية سبوتيفاي أول شركة بث موسيقى في العالم تحقق أكبر قاعدة مستخدمين مدفوعة الأجر، أعلنت الشركة مؤخرًا أن قاعدة مشتركيها المميزين بلغت 205 مليون مشترك.

زعمت سبوتيفاي أيضًا أن قاعدة المستخدمين المدفوعة تمثل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي.

وفقًا لتقرير أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2022 ، شهد المستخدمون النشطون شهريًا في سبوتيفاي أيضًا زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 489 مليون مستخدم.

ومع ذلك واجهت الشركة بعض النقص على صعيد الإيرادات حيث سجلت خسارة تشغيلية بحوالي 250 مليون دولار عن الربع.

حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، دانيال إيك، انتقل إلى تويتر للإعلان عن "نمو كبير في النظام الأساسي" الذي قدمته الشركة في الربع الرابع من عام 2022.

وذكر إيك أن الشركة أنهت عام 2022 "بقوة" على الرغم من كونها عامًا مليئًا بالتحديات.

وأكد أيضًا أنه من المتوقع أن تتحرك سبوتيفاي "بشكل أسرع مع بذل المزيد من الجهد" وأن الشركة ستحقق أيضًا "كفاءة أكبر في عام 2023" وفقا لجادجيت نيوز.





كيف كان أداء سبوتيفاي في الربع الرابع من عام 2022: مزيد من التفاصيل

في الربع الرابع من عام 2022، وصل صافي الإضافات إلى MAU إلى مستوى قياسي فصلي بلغ 33 مليون.

كانت إضافات MAU 10 مليون فوق التوجيه.

لقد فاق نمو المشتركين في المنصة توقعاتها الإرشادية مع 3 ملايين إضافة صافية أخرى.

وفقًا لتقرير صادر عن IANS ، زعمت سبوتيفاي أن الشركة مسرورة بنتائجها الإجمالية بعد النظر إلى الوراء في عام 2022 بأكمله. وقالت الشركة أيضًا أن "كل عام يطرح تحديات وفرصًا معينة".

على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تدعي الشركة أنها حققت أهدافها الداخلية إلى حد كبير. ذكرت سبوتيفاي أيضًا أن الشركة متحمسة أيضًا للزخم الذي تبنيه أثناء توجهها إلى عام 2023.

خفضت سبوتيفاي الأسبوع الماضي، قوتها العاملة العالمية بنسبة 6٪ حيث قامت بتسريح حوالي 600 موظف.

ألقى إيك اللوم على نفسه بإعلانه أنه أصبح طموحًا للغاية في الاستثمار قبل نمو إيراداتهم.