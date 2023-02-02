شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Passkeys وبين كلمات المرور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاتيح المرور "Passkeys" هي عبارة عن وسيلة تسجيل دخول جديدة تعتمد على معيار WebAuthn بحيث يمكنك استخدام المصادقة البيومترية: بصمة الإصبع Touch ID أو التعرف على الوجه Face ID، أو رمز PIN أو نمط التمرير المستخدَم مع أجهزة أندرويد للتحقق من محاولة تسجيل الدخول بدلاً من الاعتماد على تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كلمات المرور هي المعيار الحالي المستخدم في عمليات تسجيل الدخول، لكنها ليست المعيار المثالي، أولًا؛ ويجب أن يتذكر الأشخاص كلمات المرور المتعددة الخاصة بهم، كما يجب عليهم إنشاء كلمات مرور معقدة لتجنب سرقتها واختراق الحسابات.

تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 300 مليار كلمة مرور قيد الاستخدام حاليًا، وهو ما يعادل نحو 38 كلمة مرور لكل مستخدم للإنترنت، وهذا يعني أن هناك الكثير من كلمات المرور التي يجب تذكرها، وفقاً لموقع aitnews.

بينما مفاتيح المرور لا يمكن سرقتها لأن البيانات مخزنة في جهازك وليس خادم ويب، كما سيحتاج المتسللون إلى الوصول إلى هاتفك، وبصمة إصبعك أو رمز PIN أو نمط التمرير لاختراق حساباتك.

يحتاج المخترقون أيضًا إلى أن يكونوا على مقربة من هاتفك والجهاز الذي يحاولون تسجيل الدخول إليه نظرًا لأن مفتاح المرور يستخدم البلوتوث.

يستخدم العديد من الأشخاص كلمة المرور نفسها في عدة حسابات مما يعني أنه إذا حصل المخترق على كلمة مرورك، فمن السهل عليه اختراق الحسابات المتعددة المستخدمة فيها، وهنا ستعالج مفاتيح المرور هذه المشكلة، حيث لن يتمكن المخترق من جمع كلمات مرورك إذا كنت تستخدم بصمة إصبعك أو تقنية التعرف على الوجه لتسجيل الدخول.

تعتبر عمليات إعادة تعيين كلمة المرور من أهم الأسباب التي تجعل الموظفين يتصلون بمكاتب تكنولوجيا المعلومات، وفي المتوسط تتكلف الشركة 70 دولارًا لإعادة تعيين كلمة مرور واحدة، وتخصص الشركات الأمريكية الكبيرة أكثر من مليون دولار سنويًا لتكاليف الدعم المتعلقة بإعادة تعيين كلمات المرور.

كما تشكل إدارة كلمات المرور السيئة أيضًا خطرًا لحدوث انتهاكات أمنية، حيث يدرك 91% من الأشخاص مخاطر استخدام كلمة المرور نفسها في حسابات متعددة، ومع ذلك يستمر 61% منهم في إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب.