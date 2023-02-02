شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإزالة عناوين متعددة من متجر Xbox 360 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متجر ألعاب إكس بوكس نظامًا أساسيًا للتوزيع الرقمي متاحًا على وحدات تحكم ألعاب الفيديو Xbox One و Xbox 360 من مايكروسوفت.

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تنزيل أو شراء ألعاب الفيديو والوظائف الإضافية للألعاب الحالية وعروض الألعاب والمحتويات المتنوعة الأخرى.

تخطط مايكروسوفت لإزالة بعض العناوين من Xbox 360 Marketplace.

وفقًا لصفحة دعم على موقع Xbox على الويب (تم رصدها لأول مرة بواسطة مستخدم Twitter Wario64) ، ستقوم مايكروسوفت بإزالة العديد من الألعاب من متجر Xbox 360 بحلول 7 فبراير.

وهذا يعني أن مالكي وحدة تحكم Xbox 360 لن يتمكنوا من شراء هذه الألعاب بعد التاريخ المذكور.

شارك منشور تويتر الذي كشف عمليات إزالة العناوين القادمة أيضًا قائمة بالألعاب التي سيتم سحبها من متجر Xbox 360.

إزالة لعبة متجر إكس بوكس 360: مزيد من التفاصيل

لن تكون إزالة هذه الألقاب خبرا سيئا للاعب الذي لديه بالفعل الألعاب التي تم سحبها.

سيتمكن اللاعبون الذين اشتروا الألقاب بالفعل من تنزيلها حتى بعد 7 فبراير.

علاوة على ذلك ستكون هذه العناوين متاحة أيضًا للاعبين الذين يمتلكون وحدات تحكم Xbox One و Xbox Series X / S.

ستكون هذه الألعاب متاحة في متاجر Xbox One و Xbox Series X / S وستظل قابلة للشراء على هذه الأنظمة الأساسية.

هذا لا يعني أن الألعاب الرقمية المدرجة فقط في سوق Xbox 360 لن تكون متاحة للشراء في غضون أسبوع واحد فقط. اكتشف مستخدمو Resetera الألعاب التي تندرج ضمن هذه الفئة وستتم إزالتها نهائيًا.

تتضمن هذه القائمة عناوين شهيرة مثل - Left 4 Dead و Left 4 Dead 2 و Spelunky و Jet Set Radio و The Orange Box.

بصرف النظر عن هذا، ستختلف الألعاب التي ستتم إزالتها من سوق إكس بوكس 360 حسب المنطقة. يمكن لمالكي أكس بوكس 360 زيارة موقع مايكروسوفت للتحقق من العناوين التي ستنتهي.

كيف أن شراء ألعاب الفيديو القديمة أصبح أكثر صعوبة؟

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، أوضح Bree Adams ، مدير التسويق العالمي للمنتجات في Xbox ، أن مالكي Xbox 360 يمكنهم الوصول إلى الأقراص أو الألعاب التي تم تنزيلها مسبقًا على وحدات التحكم الخاصة بهم لتشغيل العناوين التي تمت إزالتها والمتوافقة مع الإصدارات السابقة. يعمل صانعو الألعاب بانتظام على زيادة صعوبة شراء ألعاب الفيديو القديمة.

في غضون شهرين تقريبًا ، تم تعيين Nintendo لإغلاق eShop على Wii U و 3DS بينما قامت Microsoft أيضًا بشطب العديد من عناوين Forza. علاوة على ذلك ، في عام 2021 ، جعلت Sony أيضًا من الصعب التسوق من متاجر PS3 و Vita.