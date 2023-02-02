شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تكشف سلوكيات الصائمين والمتسوقين خلال رمضان على فيسبوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت ميتا نتائج دراستها السنوية العالمية حول سلوكيات المستهلكين والصائمين خلال شهر رمضان تحت عنوان "دراسة ميتا حول شهر رمضان"، تم إجراء هذه الدراسة بالتعاون مع YouGov خلال رمضان 2022، بمشاركة أكثر من 18 ألف شخص بالغ في 12 دولة، منها مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

وشهر رمضان بالنسبة للمسلمين هو شهر التكافل الاجتماعي والإحسان والعطف، إنه يمثل أكثر أوقات العام تجسيدًا لمفاهيم الإحسان والتعاطف الإنساني.

وتضمنت المشاركات على فيسبوك 7.8 مليون تفاعل يتضمن كلمة "العطف" في آخر أيام شهر رمضان الكريم العام الماضي.

وعلى إنستجرام، احتوى أكثر من 13.4 مليون تفاعل على كلمات معبرة عن التكافل الاجتماعي والتواصل على مدار شهر رمضان بأكمله العام الماضي، بينما أشار 88% من المتسوقين والصائمين في مصر أنهم يفضلون رؤية المحتوى الذي يروج لروح التكافل والتعاطف المجتمعي على فيسبوك وإنستجرام خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بينما أوضح 82% من المتسوقين والصائمين في مصر عن مشاركتهم في أنشطة وأعمال خيرية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وفيما يلي ثلاث نصائح للشركات تتيح لها التواصل بشكل إيجابي وفعال مع الجمهور خلال شهر رمضان: التواصل من خلال القنوات والأدوات التي محتوى ثري ومبتكر عن العلامة التجارية

هناك العديد من الطرق والأدوات التكنولوجية للتواصل القوي والفعال مع الجمهور خلال شهر رمضان هذا العام.

فمن خلال الأدوات التكنولوجية التي تحكي قصة شيقة حول علامتك التجارية، مثل Reels (الريلز) - فيديوهات البث المباشر، المحتوى الخاص بالعلامة التجارية، وتكنولوجيا الواقع المعزز، يمكن للشركات حشد الجمهور حولها من خلال تقديم تجارب قوية ومحتوى ثري.

أشار 51% من المتسوقين أو الصائمين في مصر إلى شعورهم بتواصل أقوى وأفضل مع أي علامة تجارية تنشر محتوى مرتبط بشكل وثيق بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك على فيسبوك وإنستجرام.

ومن ناحية أخرى تمثل الشخصيات المجتمعية وصناع المحتوى المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمصداقية والتأثير، وتوجيه آراء الجمهور خلال شهر رمضان، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة.

فصناع المحتوى يمثلون مصدرًا موثوقًا للمعلومات وتعزيز المصداقية وتشجيع الجمهور على التفاعل والتمثل بأخلاق وقيم شهر رمضان. فقد ذكر 50% من المتسوقين والصائمين خلال شهر رمضان في مصر بأنهم يثقون في العلامات التجارية التي تتعاون مع المؤثرين وصناع المحتوى المشهورين والاعلى مصداقية.

إبراز التفضيلات الشخصية للمستهلكين على أداة التجارة الذكية Discovery Commerce

يعد شهر رمضان من أكثر أوقات العام التي يبحث خلاله المتسوقون عن فئات مختلفة من السلع والمنتجات مقارنة بباقي أوقات العام، ولهذا فهم يتطلعون للنصائح والتوصيات التي تبرز تفضيلاتهم الشخصية وتساعدهم على اتخاذ قرارات الشراء بصورة أسهل.

وخلال الدراسة، أكد 64% من المتسوقين والصائمين في مصر أنّ إضفاء التفضيلات الشخصية على المنتجات ومقترحات الهدايا التي يبحثون عنها تجعل قرار التسوق أسهل وأسرع خلال شهر رمضان.

تقوية التواصل مع الجمهور من خلال الرسائل الفورية للشركات

يمثل الحوار أداة فعالة للتواصل والتجارة والتسوق خلال شهر رمضان بصورة خاصة.

فالرسائل الفورية - بالنسبة للكثيرين - تمثل أداة سهلة وسريعة للتواصل المباشر مع الشركات.

فقد ذكر 58% من المتسوقين في مصر أنهم يشعرون بتواصل أقوى مع العلامات التجارية المختلفة من خلال الرسائل الفورية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وبالإضافة لتقديم تجربة أسهل وأسرع للعملاء، تمثل الرسائل الفورية أداة هامة وفعالة خاصة في أوقات الذروة لموسم التسوق في شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تمثل هذه الرسائل قناة سريعة وسهلة للعملاء تتيح لهم الحصول على كافة الإجابات على أسئلتهم واستفساراتهم، وتساعدهم على اتخاذ قرار الشراء بصورة أسرع.