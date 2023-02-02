شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تخفيض رواتب الموظفين والمديرين التنفيذيين بشركة Intel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة إنتل كورب إنها أجرت تخفيضات واسعة في رواتب الموظفين والمديرين التنفيذيين، بعد أسبوع من إصدار الشركة توقعات مبيعات أقل من المتوقع مدفوعة بخسارة حصتها في السوق للمنافسين وتراجع سوق أجهزة الكمبيوتر.

وستتراوح التخفيضات من 5 % من الراتب الأساسي للموظفين من المستوى المتوسط إلى ما يصل إلى 25 % للرئيس التنفيذي بات جيلسنجر، في حين لن يتم تخفيض رواتب القوة العاملة في الشركة، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.

وقالت المتحدثة باسم إنتل آدي بور في بيان إن "التغييرات مصممة للتأثير على فريقنا التنفيذي بشكل أكبر وستساعد في دعم الاستثمارات والقوى العاملة بشكل عام"، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت إنتل الأسبوع الماضي إن هوامش ربحها تتراجع مع تباطؤ سوق أجهزة الكمبيوتر بعد عدة سنوات من النمو خلال الوباء.

كما أقر جيلسنجر بأن شركة إنتل "تعثرت" وخسرت حصتها في السوق لصالح منافسين مثل Advanced Micro Devices ، التي أعلنت يوم الثلاثاء عن مبيعات ربع سنوية فاقت توقعات وول ستريت.

قال الشخص المطلع على تخفيضات رواتب إنتل إنه بالإضافة إلى التخفيضات بنسبة 5 % للموظفين من المستوى المتوسط، سيشهد الموظفون على مستوى نائب الرئيس تخفيضات بنسبة 10 % وسيحصل كبار المديرين التنفيذيين في الشركة بخلاف الرئيس التنفيذي على تخفيضات بنسبة 15 %.

قال الشخص إن الشركة خفضت أيضًا برنامج المطابقة 401 (k) من 5 في المائة إلى 2.5 % وعلقت زيادات الجدارة ومكافآت الأداء الفصلية.

وأضاف الشخص أن مكافآت الأداء السنوية المستندة إلى الأداء المالي الإجمالي لشركة Intel ستظل قائمة، لكن هذه المكافآت كانت أقل في السنوات الأخيرة حيث فقدت الشركة مكانتها أمام المنافسين.