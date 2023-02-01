شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PayPal تقوم بتسريح 2000 موظف بنحو 7% من القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر
وقال شولمان: "سوف نتعامل مع زملائنا المغادرين بأقصى درجات الاحترام والتعاطف ، ونزودهم بحزم سخية ، ونشارك في المشاورات عند الاقتضاء ، وندعمهم في انتقالاتهم". "أريد أن أعبر عن تقديري الشخصي للمساهمات المفيدة التي قدموها إلى PayPal."
وقبل ذلك ، قالت Microsoft إنها ستفعل ذلك بقطع 10000 وظيفة، وشولمان مثل نظرائه في Microsoft و Google وشركات التكنولوجيا الأخرى ، ألقى باللوم على تسريح PayPal للعمال على "بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة" التي وجدت الشركة نفسها فيها مؤخرًا. وقال: "في حين أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تحديد الحجم الصحيح لهيكل التكلفة لدينا ، وركز مواردنا على أولوياتنا الاستراتيجية الأساسية ، فإن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يدخل في منطقةالركود حتى الان عند 3.5 % ، انخفض معدل البطالة الوطني إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا ، ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الماضية.
وبالتحول على وجه التحديد إلى PayPal ، تغلبت الشركة على توقعات وول ستريت خلال فترة عملهاأحدث مكالمة أرباح، مع زيادة الإيرادات والدخل بنسبة 11% و 7% على أساس سنوي ، على التوالي.