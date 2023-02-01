شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تنتهك قوانين العمل مرة أخرى خلال حملة النقابات في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة The New York Times أن قاضٍ في المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) قد قضى بأن الشركة انتهكت قوانين العمل الفيدرالية في محاولة لصد حملة النقابات في ذلك المرفق، ولا يزال بإمكان أمازون استئناف الحكم أمام مجلس إدارة NLRB بواشنطن، وأيضاً فشلت أمازون الشهر الماضي، في إلغاء تصويت مستودع جزيرة ستاتن لتكوين نقابة.

حكم القاضي الإداري الفيدرالي بنيامين غرين بأن المشرفين على أمازون هددوا بشكل غير قانوني زيادات الأجور والمزايا إذا شكل العمال نقابة، وقال القاضي إن الشركة انتهكت القانون أيضًا من خلال إزالة منشور عامل على لوحة رسائل رقمية ودعوة زملاء العمل للتوقيع على عريضة لاتحاد عمال أمازون لجعل Juneteenth عطلة مدفوعة الأجر، وفقاً لموقع engadget.

ومع ذلك، تم رفض العديد من الشكاوى الأخرى التي قدمتها النقابة، وتشمل هذه الاتهامات بأن أمازون قالت إن أجرها سيقل في حالة النقابات، وأنها وعدت بإدخال تحسينات في برنامج دعم تعليمي إذا صوت العمال ضد النقابة، واحتجت النقابة أيضًا على شركة أمازون قائلة إن العمال سيُطردون إذا شكلوا نقابة لكنهم فشلوا في دفع مستحقات النقابة.

أخذت أمازون كل ذلك على أنه إيجابي، وقالت المتحدثة باسم ماري كيت باراديس في بيان لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن سعداء لأن القاضي رفض 19 - تقريبًا – من جميع الادعاءات في هذه القضية، وتستمر الحقائق في إظهار أن الفرق في مبانينا تعمل بجد للقيام بالشيء الصحيح".